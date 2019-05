08:00 Uhr

Gericht: „Fuck the Police“ war keine Beleidigung

Die Worte "Fuck the Police" sorgten vor Gericht für Diskussionen. Ein Student wurde nun in Augsburg freigesprochen.

Ein Student motzt während eines Einsatzes in der Maximilianstraße in Augsburg über die Polizei. Doch hat er die Worte an eine Beamtin gerichtet oder an seine Freunde?

Von Jan Kandzora

Wer „Fuck the Police“ einem Polizisten ins Gesicht sagt, dürfte juristisch ein Problem bekommen. In anderen Fällen sieht es nicht unbedingt so aus, längst nicht immer werden die drei Worte als Beleidigung gewertet. Ähnliches gilt für die Buchstabenkombination „ACAB“, kurz für: All Cops Are Bastards – auf Deutsch in etwa „Alle Polizisten sind Bastarde“, oder die Botschaft „FCK CPS“.

Die Parolen können vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt sein, derlei Kollektivbeleidigungen an sich sind nicht strafbar. Anders verhält es sich, wenn sich die Worte eben nicht auf ein Kollektiv beziehen, sondern auf einzelne Beamte. Um die Frage, ob die Worte „Fuck the Police“ sich allgemein auf die Polizei bezog oder an eine einzelne Polizistin richtete, drehte sich nun ein Verfahren vor dem Landgericht.

"Fuck the Police": Vorfall in der Maximilianstraße in Augsburg

Es ging um einen Vorfall im Sommer 2018: Wie berichtet, war damals im Juli eine Polizeistreife zu einer Bar in die Maxstraße gerufen worden, ein Einsatz wegen eines Handtaschendiebstahls. Vor dem Lokal standen drei Studenten, die gefeiert hatten. Einer von ihnen, ein 22-Jähriger, soll dann „Fuck the Police“ zu einer Polizeiobermeisterin gerufen haben. So sah es zumindest die Beamtin selbst, so stand es später auch in der Anklageschrift der Augsburger Staatsanwaltschaft, die zunächst einen Strafbefehl wegen Beleidigung beantragt hatte, den das Amtsgericht erließ.

Da der junge Mann über seinen Anwalt Thomas Reitschuster dagegen Einspruch einlegte, kam es im Februar zunächst zu einem Prozess vor dem Amtsgericht. Ergebnis: 1000 Euro Geldstrafe für den Mann, der beteuerte, dass er niemanden habe beleidigen wollen, sondern die Worte lediglich gegenüber seinen beiden Freunden geäußert und in dem Augenblick auch mit dem Rücken zu der Polizistin gestanden habe. Die Amtsrichterin glaubte allerdings jener Polizistin, die sagte, der Angeklagte habe sie direkt angeschaut und „Fuck the Police“ gesagt.

Der 22-Jähriger ging in Berufung

Abgeschlossen war die Angelegenheit damit allerdings noch nicht. Denn der 22-Jährige ging in Berufung, sodass der Fall kürzlich vor der 5. Strafkammer des Landgerichtes neu aufgerollt wurde.

Mit anderem Ergebnis, nach weiteren Zeugenaussagen sah die Angelegenheit offenbar weniger klar aus. Die Kammer entschied, den Angeklagten freizusprechen, und folgte damit dem Plädoyer von Anwalt Reitschuster. Es sei demnach nicht auszuschließen, dass die Zeugin die Aussage auf sich bezogen habe, obwohl die Worte an die Freunde des Mannes gerichtet gewesen seien.

Das Urteil ist nach Auskunft des Augsburger Landgerichtes bereits rechtskräftig.

Themen Folgen