Hohe Schäden bei Bränden - Kinder durch Feuerwerk verletzt

In Augsburg hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste an Silvester viel zu tun. Schwerwiegende Vorfälle blieben aber aus.

Mehrere Brände haben in der Silvesternacht in Schwaben schwere Schäden verursacht. In Augsburg und im Kreis Donau-Ries wurden zwei Kinder durch Feuerwerkskörper verletzt.

Bei mehreren Bränden ist in der Silvesternacht in Schwaben ein hoher Sachschaden entstanden. In Memmingen gerieten vier Autos in Brand, vermutlich waren Feuerwerkskörper die Ursache. Wie die Einsatzzentrale der Polizei in Kempten mitteilte, brannten drei Fahrzeuge vollständig aus; die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf ein Wohngebäude übergriffen. Der Schaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Ebenfalls in Memmingen brannte eine Garage sowie zwei darin geparkte Fahrzeuge aus. Auch hier waren vermutlich Feuerwerkskörper die Brandursache. Die Polizei geht von rund 150.000 Euro Schaden aus.

In Langerringen (Landkreis Augsburg) musste die Feuerwehr kurz vor Mitternacht zu einem Brand in einer Maschinenhalle ausrücken. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Daneben hielten vielerorts auch kleinere Brände die Einsatzkräfte auf Trab. Die Feuerwehr in Augsburg etwa musste insgesamt 14 Mal unter anderem wegen brennender Mülltonnen ausrücken.

Augsburg: Kind wird von Feuerwerk im Gesicht verletzt

Im Landkreis Donau-Ries und in Augsburg wurden zwei Kinder durch Feuerwerkskörper verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. In Ehringen (Markt Wallerstein) traf eine Rakete einen Elfjährigen an den Beinen, nachdem die Flasche, die als Abschussvorrichtung diente, umgekippt war. Der Junge erlitt leichte Brandverletzungen. In Kriegshaber wurde ein neun Jahre alter Bub kurz nach Mitternacht durch einen vermutlich horizontal abgefeuerten Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Sowohl bei der Einsatzzentrale in Kempten als auch beim Präsidium Schwaben Nord in Augsburg war insgesamt aber von einem "normalen Einsatzaufkommen" für eine Silvesternacht die Rede, meist ging es um Streitigkeiten, körperliche Auseinandersetzungen oder Sachbeschädigungen. Schwerwiegende Vorfälle blieben nach erstem Kenntnisstand aus. In der Augsburger Innenstadt und am Königsplatz zeigte die Polizei verstärkt Präsenz, es gab mehrere kleinere Einsätze. Trotz des Böller-Verbots wurde vierorts Feuerwerk gezündet. (drs)

