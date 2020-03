18.03.2020

Kaffeerösterin findet in neuen "Handwerkerhöfen" ein Zuhause

Plus Karin Liebler hat sich mit ihrer Kaffeerösterei in den Handwerkerhöfen in der Steinernen Furt angesiedelt. Solidas investierte Millionen in das Ex-BayWa-Areal.

Von Michael Hörmann

Karin Liebler ist eine große Kaffeeliebhaberin. Die 56-jährige Geschäftsfrau, die in Dasing lebt, ist auf einer Kaffeefarm in Brasilien aufgewachsen. Viele Jahre später folgte der Umzug nach Deutschland. Nun soll für sie in Lechhausen eine neue Ära beginnen.

Die Verbundenheit zum Kaffee und Brasilien ist Karin Liebler geblieben, zumal ein Bruder noch für die Farm tätig ist. Mit importiertem Kaffee aus Brasilien in Deutschland Geld verdienen – dies soll für die dreifache Mutter nun zu einem erfolgreichen Geschäftsfeld werden. Karin Liebler hat in Lechhausen ein eigenes kleines Unternehmen eröffnet, das den Namen „Kaffee-art“ trägt. Art steht für Kunst. In ihrer Kaffeemanufaktur mit eigener Rösterei möchte die Unternehmerin andere Menschen für Spezialitätenkaffee aus dem südamerikanischen Land begeistern. Kaffeebohnen direkt in Augsburg rösten Drei Jahre lang hat Karin Liebler nach einem passenden Standort gesucht, um ihre Geschäftsidee am Markt zu platzieren, sagt sie. Das Problem sei nicht gewesen, Kaffee in einem Laden zu verkaufen. Die Geschäftsfrau wollte importierte Kaffeebohnen aus Brasilien direkt vor Ort in Augsburg rösten. Für eine Kaffeerösterei jedoch bedarf es wegen der Geruchsemissionen einer Genehmigung. Fündig wurde Karin Liebler dann in Lechhausen. Es handelt sich um das Areal in der Steinernen Furt, auf dem früher die BayWa war. Das Gelände lag viele Jahre lang brach. Dies änderte sich zum Zeitpunkt, als das Augsburger Unternehmen Solidas Immobilien und Grundbesitz das 20.000 Quadratmeter große Grundstück gekauft hat. Entstanden ist ein großer Handwerkerhof. Neue Hallen wurden gebaut, in deren Räume sich Kleinunternehmer einmieten können. Karin Liebler gehört zu den ersten Mietern der „Handwerkerhöfe Lechhausen“. Insgesamt 39 Einheiten sind entstanden, fast alle sind 200 Quadratmeter groß. Es gibt lediglich zwei etwas größere Einheiten. So sieht es auf dem früheren BayWa-Gelände aus: Entstanden sind die „Handwerkerhöfe Lechhausen“. Bild: Silvio Wyszengrad

Projektleiter Nail Oezkaya von der Firma Solidas sagt, dass 70 Prozent der Flächen derzeit vermietet seien. 16 Mieter hätten ihre Räume bereits bezogen. Laut Oezkaya hat Solidas acht Millionen Euro investiert. Mit dem Bau wurde im Jahr 2018 begonnen. Angesprochen werden Handwerksbetriebe, kleinere Produktionsbetriebe sowie Unternehmen, die Bedarf an Lager- und Ausstellungsflächen haben. Die Infrastruktur auf dem Areal ist fast fertiggestellt. Für Mieter und Kunden gibt es genügend Parkplätze. Verkehrstechnisch liegt der Standort unweit der Autobahn A8. "Gewerbegebiet der Zukunft" in Lechhausen Wirtschaftsreferentin Eva Weber sprach bei einer inoffiziellen Eröffnung davon, „dass wir hier ein Gewerbegebiet der Zukunft haben“. Speziell für Kleinunternehmer biete sich dieser Standort an. Ein städtischer Ansatz werde sein, Jungunternehmer zu fördern. Weber: „Eine Industriebrache ist an diesem Standort modernisiert worden.“ Städtebaulich, ökologisch und energetisch sei das Gebiet aufgewertet worden. Ein Blick zurück: So sah das frühere BayWa-Gelände aus. Bild: Silvio Wyszengrad

Karin Liebler setzt große Hoffnungen in den Standort. Ihr Geschäftsmodell sieht vor, dass Kaffee verkauft und Kaffeespezialitäten ausgeschenkt werden. Mittwochs bis freitags ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an Samstagen von 10 bis 14 Uhr. Zum unternehmerischen Konzept gehören ferner Seminare. Geröstet wird derzeit zweimal pro Woche. Zwischen 15 und 25 Minuten dauert ein solcher Röstvorgang. Pro Vorgang werden etwa zwölf Kilogramm Kaffeebohnen benötigt. Genügend Kaffee hat die Geschäftsfrau vorrätig. 9,5 Tonnen hat sie aus Brasilien kommen lassen. Die großen Säcke stehen jetzt in der Halle in Lechhausen. Welche Projekte Solidas in Augsburg noch hat Die Handwerkerhöfe Lechhausen sind ein weiteres Objekt der Solidas Immobilien und Grundbesitz GmbH, die im Jahr 2016 gegründet wurde. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben spezialisiert auf Ankauf, Wertoptimierung und Weiterverkauf beziehungsweise Vermietung qualitativ hochwertiger, größerer Wohn- und Geschäftsimmobilien. In Augsburg hat Solidas das Einkaufscenter Schwabencenter gekauft, um die Passage umzugestalten. Der Firmengruppe gehört ferner das Zeuna-Stärker-Areal in Oberhausen, auf dessen Fläche rund 700 neue Wohnungen für etwa 1500 Menschen entstehen sollen. Für die ehemalige Produktionsstätte der Centralmolkerei Augsburg (Cema) an der Zirbelstraße in Oberhausen gibt es ebenfalls große Pläne. An dieser Stelle sollen rund 400 Wohneinheiten gebaut werden. Gekauft hat Solidas zudem das alte Bahngelände im Stadtteil Hochfeld nahe des Bahnparks. Lesen Sie auch: Diese Pläne hat der neue Besitzer fürs Schwabencenter

