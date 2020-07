vor 32 Min.

Kein Alkohol: Stadt bremst "Tankstellen"-Pläne im Augsburger Perlachturm

Plus Kurz vor der Wiedereröffnung seines Imbisses im Augsburger Zentrum wird Heino Steinker der Verkauf von Alkohol untersagt. Das wollen die Betreiber nicht auf sich sitzen lassen.

Wenn Heino Steinker am Samstagmorgen seinen neu konzeptionierten Laden am Perlachturm aufsperrt, wird er nicht das anbieten können, was er einst geplant hatte – wieder einmal. Die Stadt hat beim neuen Konzept, „Steinker’s Perlach Tankstelle“, das Gastronom Harry Winderl entwickelt hat, die Bremse gezogen. Steinker wurde mitgeteilt, dass er keinen Alkohol verkaufen darf. Er und Geschäftspartner Harry Winderl wollen das aber so nicht stehen lassen.

Imbiss am Perlachturm: Augsburger Bauordnungsamt schaltet sich ein

Die Pläne der beiden, aus dem Laden im Perlachturm-Erdgeschoss Erfrischungsgetränke, Kaffee sowie Bier, Longdrinks und Cocktails zum Mitnehmen zu verkaufen, werden deshalb vorerst abgespeckt. Nachdem die beiden ihre Pläne der „Tankstelle“ in einem Bericht unserer Redaktion angekündigt hatten, schaltete sich das Bauordnungsamt mit dem Hinweis ein, dass es weder erlaubt sei, nachts zu öffnen, noch dort Alkohol auszuschenken. Im Bauausschuss des Stadtrats sagte Amtsleiter Peter Sterz, dass man verwundert gewesen sei, über die Zeitung von den Plänen informiert zu werden.

Es habe daraufhin ein Gespräch mit dem Betreiber gegeben. Bis auf weiteres habe dieser zugesagt, nur innerhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten bis 20 Uhr zu verkaufen und auf alkoholische Getränke zu verzichten. Für alles andere müsse ein Antrag gestellt werden. Das haben Steinker und Winderl bereits getan. Am Freitag stellten sie einen neuen Bauantrag, der die Erlaubnis zum Alkoholverkauf beinhaltet. Dabei wolle man bei einem Verkauf bis 20 Uhr bleiben, so Winderl. „Ich hätte mir von Seiten der Stadt eine vorläufige Gestattung gewünscht“, meint der Gastronom.

Harry Winderl: "Tankstelle" ist weder Disco noch Cocktailbar

Er betont, dass es sich bei dem Laden doch nur um einen Kiosk mit Getränkekühlschränken, Eis, Kaffee und Sandwiches handelt. „Das ist hier weder ein Szeneladen noch eine Disco“, unterstreicht Winderl. Man wolle künftig neben dem anderen Angebot auch keine offenen alkoholischen Mischgetränke in Bechern ausschenken. Auch bei den Alkoholika gehe es um fertige Getränke, wie etwa Bier. „Der Laden wird sicherlich keine Cocktailstube.“

Laden im Perlachturm: Gaststättenkonzession wird beantragt

Problem sei, sagt Winderl, dass im letzten Bauantrag mit aufgeführt war, dass am Perlachturm kein Verkauf von Alkohol stattfindet. Das Einschreiten durch das Bauordnungsamt sei also legitim, gibt er zu. Deshalb sei der neue Antrag gestellt worden. Bei diesem bleibt es aber nicht. „Danach beantragen wir noch eine Gaststättenkonzession bis 22 Uhr. Längere Öffnungszeiten wollen wir gar nicht. Wir haben kein Interesse daran, Alkoholexzesse zu unterstützen.“

Am Samstag eröffnet "Steinkers Perlach Tankstelle". Das Konzept kommt von Szenegastronom Harry Winderl. Bild: Ulrich Wagner

Zuletzt hatte der Stadt auch missfallen, dass an den Fenstern des Ladens im denkmalgeschützten Augsburger Wahrzeichen blaue Folie angebracht wurde. Steinker und Winderl haben diese inzwischen wieder verschwinden lassen. Heino Steinker hatte bislang mit seinem Imbiss am Perlachturm, den er im November eröffnete, nicht viel Glück.

Ursprünglich wollte der 55-Jährige, der auf dem Plärrer das Almdorf betreibt und auf dem Christkindlesmarkt Bratwürste verkauft, auch in den ehemaligen Räumlichkeiten des Juweliers Jaufmann Würste anbieten. Doch die Auflagen der Behörden machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Steinker schwenkte auf Crêpes und Waffeln um, das Geschäft blieb allerdings mau.

Von dem „Tankstellen“-Konzept hatte sich der Familienvater Belebung für sein Geschäft erhofft. Dass nun erneut die Behörden einschreiten, trägt er mit Fassung. Noch. „Ich bin zuversichtlich“, sagt er tapfer. „Steinker’s Perlach Tankstelle“ öffnet jetzt am Samstag um sieben Uhr in der Früh, mit Kaffee, Sandwiches, Eis und Softdrinks.

