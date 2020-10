18:00 Uhr

Keine Feiern – keine Torten: Ben's Cakery in Augsburg schließt wegen Corona

Benjamin Bütow wurde durch die TV-Show "Das große Backen" bekannt und nutzte das für die Eröffnung eines Ladens für ausgefallenes Backzubehör. Doch dann kam Corona.

Von Andrea Wenzel

Durch die TV-Show " Das große Backen" im vergangenen Jahr ist der Neusässer Benjamin Bütow einem breiten Publikum bekannt geworden. Er hat bei dem Fernsehformat den zweiten Platz belegt, weil er mit seinen kunstvoll verzierten Torten Zuschauer und Juroren beeindruckte. Doch in der Corona-Krise laufen die Geschäfte nicht mehr gut.

Benjamin Bütow kreiert nicht nur ausgefallene Torten, sondern eröffnet bald seinen Laden Ben's Cakery in Augsburg. Bild: Benjamin Bütow

Das Interesse an Bütows Kunst war so groß, dass auch im Anschluss an die TV-Ausstrahlung die Anfragen nach Back- und Verziertipps von Kuchen und Cupcakes nicht abrissen. Benjamin Bütow hat das auf die Idee gebracht, daraus eine Geschäftsidee zu entwickeln und einen Laden für Backzubehör in der Schäfflerbachstraße 1 im Textilviertel zu eröffnen. Angeboten wurden unter anderem essbarer Glitzer, Puder und Modellierschokolade oder auch Piping-Gel, also eine Art Kleber, den man einfärben kann. Damit lassen sich Effekte wie flüssige Lava oder Wasserfälle auf einer Torte herstellen. Das Konzept schien aufzugehen, doch jetzt, fast genau ein Jahr später, gibt Bütow bekannt, dass er Ben's Cakery wieder schließen muss – wegen Corona.

Schließung des Ladens soll Insolvenz von Ben's Cakery verhindern

"Ich habe mich dazu entschlossen, um einen größeren wirtschaftlichen Schaden abzuwenden", sagt Bütow. Durch die Schließung des Ladens könne er Kosten senken und verhindern, in eine Insolvenz zu laufen. Den Onlineshop Ben's Cakery betreibt er weiter, auch seine Workshops rund um das Thema Verzieren und Dekorieren von Torten und Cupcakes will er weiter anbieten. "Hierfür miete ich mich jetzt in Seminarräume ein."

In Ben´s Cakery läuft das geschäft so schlecht wie nie

Dass es der richtige Schritt war, habe ihm unter anderem die letzte Woche gezeigt. "Da war der Verkauf so schlecht wie nie", erzählt Bütow. Ein Grund seien die Absagen für viele Feste wie Hochzeiten, größere Geburtstage oder Kommunionen. Unterkriegen lassen will sich Bütow davon nicht. Statt Trübsal zu blasen, arbeitet er jetzt auch an einem neuen Konzept für die Zeit nach Corona.

