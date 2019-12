vor 2 Min.

Kripo ermittelt nach Bluttat: Mann (46) tot aufgefunden

In einem Mehrfamilienhaus in der Provinostraße in Augsburg ist ein 46 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

In einem Mehrfamilienhaus in der Augsburger Innenstadt ist am Sonntagmorgen ein 46 Jahre alter Mann tot gefunden worden. Das Treppenhaus ist voller Blut.

Von Ina Marks

Eine Frau steht am Montagmorgen vor dem mehrstöckigen Wohnhaus in der Provinostraße. Sie ist von einer Reinigungsfirma und wartet auf zwei ihrer Mitarbeiterinnen. „Sie müssen da drin jetzt das Blut aufwischen. Die Polizei hat das freigegeben“, sagt sie und deutet mit dem Kopf auf das Hochhaus. Darin wurde am Sonntagmorgen ein 46 Jahre alter Mann tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes.

Die Hintergründe zu dem Todesfall sind nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar. Da die Kriminalpolizei in dem Fall ermittelt, ist wohl davon auszugehen, dass der Bewohner des Mehrfamilienhauses gewaltsam zu Tode gekommen ist.

Blutspur führt zum Fahrstuhl

Das wollen auch Nachbarn gehört haben. Hier in der Straße mit mehreren Hochhäusern wohnen alteingesessene Augsburger in ihren Eigentums- oder Mietwohnungen und Menschen mit Migrationshintergrund. Das Haus, in dem der Mann starb, besteht aus Mietwohnungen auf neun Etagen. In einer der oberen klebt das Polizeisiegel an einer Tür. Es verbietet die Wohnung zu betreten. Von hier führt eine Blutspur zum Fahrstuhl.

Das Verschlusssiegel der Polizei prangt an der Wohnungstür. Bild: Peter Fastl

Vor dem Aufzug liegt eine größere Lache Blut. Die Spur reicht in den Fahrstuhl hinein. Unter den Anwohnern in der Straße kursieren verschiedene Gerüchte. Ein Nachbar habe den 46-Jährigen in einem Gang aufgefunden, meint eine Frau. Die Leiche habe im Keller der Wohnanlage gelegen, berichtet eine weitere Dame. Wie sie erzählt, lebt sie in dem Haus nebenan. Weil das Wetter am Sonntagmorgen so schön war, wollte sie raus an die frische Luft.

Mutmaßliches Tötungsdelikt in Augsburg - Gerüchte unter Nachbarn

Da habe sie den großen Polizeiauflauf vor dem Hauseingang gesehen. „Das waren sicherlich acht Einsatzfahrzeuge“, schildert sie. „Die standen bis abends da. Wir durften auch nicht in den Keller herunter, der die Häuser miteinander verbindet.“ Trotz des Vorfalls bleibt sie gelassen. „Es wird schon herauskommen, was da genau passiert ist.“ Sie wohne gerne hier in der Straße. „Hier passiert eigentlich nichts, es ist schön ruhig. Auch jetzt habe ich keine Angst.“ Die Dame spricht von einer angenehmen Atmosphäre in der Wohnanlage. Etliche Nachbarn kämen aus Russland. Vor allem die Älteren unter ihnen sprächen kein Deutsch. „Aber man grüßt sich immer freundlich“, betont die Augsburgerin.

Der tote 46-Jährige sei auch russischer Herkunft gewesen, will eine weitere Anwohnerin wissen. Die Frau von der Reinigungsfirma wartet immer noch auf ihre Putzkräfte. Sie ist froh, dass ihre Mitarbeiterinnen nun alles sauber machen. „Ich selbst könnte das nicht. Ich kann das nicht sehen.“

