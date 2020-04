Kritik an Linkskurs: Augsburger Stadträtin tritt aus der SPD aus

Plus Mit dem neuen Linkskurs der Augsburger SPD sind nicht alle einverstanden. Die langjährige Stadträtin Margarete Heinrich tritt aus Partei und Fraktion aus.

Es ist ein Paukenschlag in der Augsburger SPD: Margarete Heinrich, die seit 18 Jahren im Stadtrat sitzt, ist aus der Partei und der Fraktion ausgetreten. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte sie den Austritt. Sie habe in dieser Woche die Partei- und Fraktionsführung darüber informiert. Nicht nur sie selbst hört bei den Sozialdemokraten auf, sondern die ganze Familie. Auch ihre Mutter und ihre Kinder geben das Parteibuch zurück. Das hat durchaus Symbolkraft: Die Familie ist traditionell der SPD zugewandt, Margarete Heinrichs 2002 gestorbener Vater Horst war langjähriger Landtagsabgeordneter. Sie nennt auch Gründe für den Austritt.

Die Stadträtin sagt, sie könne den neuen Linkskurs der Augsburger SPD nicht mittragen. Sie sagt, die "politische und strategische Ausrichtung" sei aus ihrer Sicht falsch. Die SPD-Führung hatte in dieser Woche dafür gestimmt, dass sich die Sozialdemokraten im Stadtrat mit der Linkspartei zu einer gemeinsamen Fraktion zusammenschließen. SPD-Fraktionschef Florian Freund begründete das Bündnis damit, dass SPD und Linke der Politik gemeinsam eine soziale Handschrift geben wollten. „Diejenigen, die für eine progressive Politik in Augsburg stehen, sollten sich nicht in der Opposition gegenseitig erklären, wer jetzt im letzten Jota recht hat“, sagte Freund. Margarete Heinrich hingegen meint: "Es ist ein Schritt weg von einem gemäßigten politischen Kurs. Das entspricht nicht mehr meinen Werten."

Heinrich sagt, sie habe auch von anderen SPD-Mitgliedern die Rückmeldung erhalten, dass sie mit der Zusammenarbeit mit der Linken nicht einverstanden seien. Sie sagt, sie hätte sich zumindest eine Mitgliederbefragung zu dieser wichtigen Richtungsentscheidung gewünscht, ähnlich wie es bei den Grünen zur geplanten schwarz-grünen Koalition der Fall sei. Heinrich will dennoch Stadtratsmitglied bleiben. Sie hatte sich bei der Wahl im März auf der SPD-Liste sogar einen Platz nach vorne auf Rang drei verbessern können. Einen Übertritt zu einer anderen Partei oder Fraktion plane sie nicht. Heinrich: "Ich werde mich als Einzelstadträtin für die Stadt und ihre Bürger engagieren und weiter für sozialdemokratische Werte stehen."

Die SPD-Stadträtin sitzt seit 2002 im Augsburger Stadtrat

Die 54-jährige Kommunalpolitikerin aus Haunstetten wurde 2002 zum ersten Mal in den Augsburger Stadtrat gewählt. Im nächsten Jahr wäre sie seit 40 Jahren Mitglied in der SPD gewesen. Sie sagt, die ganze Familie habe sich den Austritt nicht leicht gemacht und lange darüber gesprochen.

Heinrich war nach der Kommunalwahl 2014 Fraktionsvorsitzende der Stadtrats-SPD, wurde aber Ende 2018 von Florian Freund an der Spitze der Stadtratsfraktion abgelöst. Offiziell lief der Übergang an der Fraktionsspitze im Einvernehmen, aus der Partei waren aber auch Stimmen zu hören, die es so einschätzten, dass Heinrich aus dem Amt gedrängt worden sei.

Die SPD hat bei der Wahl im März Stimmen und Sitze eingebüßt. Sie verlor vier Sitze im Stadtrat und kam noch auf neun Stadtratsmitglieder. Durch den Zusammenschluss mit der Linken entstand ein Bündnis mit elf Stadtratsmandaten - dieses schrumpft durch Heinrichs Austritt nun aber wieder auf zehn Mandate.

