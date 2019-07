13.07.2019

Medizinstudium: Werden in Augsburg gute Schüler benachteiligt?

Ab herbst können Studenten an der Uni in Augsburg Medizin studieren. Doch es gibt Kritik an der Auswahl der Studenten.

Im Herbst starten die ersten Medizinstudenten in Augsburg. Nun bemängelt ein Experte, dass bei der Auswahl gute Schüler schlecht wegkommen. Die Uni kontert.

Von Eva Maria Knab

Wer Medizin studieren will, braucht ein sehr gutes Abi – und viele Punkte im Test für medizinische Studiengänge (TMS). Zahlreiche deutsche Unis nutzen das Ergebnis des freiwilligen Tests zusätzlich zur Abinote, wenn sie die begehrten Studienplätze vergeben. So macht es auch die Uni Augsburg in ihrem neuen Medizin-Modellstudiengang. Nun übt ein Experte massive Kritik am Augsburger Auswahlverfahren. Er hält es für rechtswidrig.

Die Universität Augsburg startet im Herbst ihr neues Medizinstudium mit 84 Studenten. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juli. Wer konkret nach Augsburg kommen darf, steht noch nicht fest. Stattdessen gibt es jetzt Ärger. Experte Hartmut Hinneberg aus Ulm wirft der Uni Augsburg vor, ihr Auswahlverfahren widerspreche dem Hochschulzulassungsgesetz.

Augsburg arbeitet mit besonderer Formel

Danach muss die Abiturnote eine überwiegende Bedeutung vor anderen Qualifikationen haben. Hinneberg sagt, Augsburg arbeite mit einer mathematischen Formel, die insbesondere Bewerber mit Spitzennoten schwer benachteilige. Hinneberg beschäftigt sich seit langem mit Medizinauswahlverfahren. Er war früher Leiter der Studienberatung der Universität Ulm, die eine medizinische Fakultät hat. Er ist Autor mehrerer Fachveröffentlichungen zu diesem Thema.

Grundsätzlich ist es so, dass Medizinstudienplätze bundesweit zentral über die Stiftung für Hochschulzulassung vergeben werden (früher ZVS). Die Nachfrage von Bewerbern ist seit Jahren um ein Vielfaches höher als das Angebot. Selbst für Einserabiturienten ist es schwierig, einen Studienplatz zu ergattern. Die Konkurrenz ist so groß, dass zwei Studenten in Gelsenkirchen gegen ihren Ablehnungsbescheid geklagt hatten. Das Bundesverfassungsgericht entschied vor einigen Monaten, dass Bund und Länder bis Ende 2019 das Zulassungsverfahren fürs Medizinstudium neu regeln müssen. Das aktuelle Verfahren mit der wichtigen Rolle der Abiturnote sei teilweise verfassungswidrig.

Fürs Medizinstudium zählt nicht nur die Note

Derzeit gelten folgende Regeln: 20 Prozent der Medizinstudienplätze werden über die besten Abiturnoten verteilt, weitere 20 Prozent über die Wartezeit. 60 Prozent dürfen die Unis im „Auswahlverfahren der Hochschulen“ vergeben. Dabei bestimmen die Abiturnote und der Medizinertest TMS über den Rang auf der Vergabeliste. In Augsburg kommen noch Bonuspunkte für Bewerber mit anderen Qualifikationen hinzu, etwa mit einer Ausbildung in medizinnahen Berufen.

Im Augsburger Auswahlverfahren laut Hinneberg auch eine sehr ungewöhnliche Rangwertformel zum Einsatz. Diese gebe es sonst nirgends in Bayern. Er hat sie nachgerechnet. Sein Ergebnis: Die Formel sei eine „Mogelpackung“.

Bei Noten zwischen 1,0 bis 2,3 wirke sich die Formel so aus, dass der Medizinertest zweimal soviel Gewicht habe wie die Abinote. „Das ist ein glatter Verstoß gegen die Vorschriften“, sagt der Experte. Bewerber mit schlechteren Abiturnoten könnten mit ein bis zwei Punkten mehr im Medizinertest die Spitzenabiturienten im Auswahlverfahren überholen. Nach seiner Einschätzung gibt es durch diese Formel wesentlich mehr Verlierer als Gewinner unter den Bewerbern im Auswahlverfahren. Deshalb dürfe sie nicht zum Einsatz kommen. Andernfalls befürchtet er, dass leer ausgegangene Bewerber gegen die Uni klagen.

Augsburg verteidigt Auswahl

Ganz anders sieht man die Sache an der Uni Augsburg. Medizin-Gründungsdekanin Martina Kadmon sagt, das Zulassungsverfahren für den Studiengang Humanmedizin erfülle die rechtlichen Vorgaben des bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes. Die Auswahlformel sei mit Blick auf die Rechtslage und auch die Erkenntnisse der letzten Jahre gestaltet worden, wer erfolgreich Medizin studiert und anschließend Arzt wird.

Wie die Professorin weiter erklärt, wurde die Formel von einer Arbeitsgruppe der Medizinischen Fakultät zusammen mit der Rechtsabteilung der Universität Augsburg entwickelt. Alle zuständigen Gremien der Universität hätten sie bestätigt. Auch das bayerische Wissenschaftsministerium sei zum Zulassungsverfahren informiert worden.

Kadmon zufolge wurde das Augsburger Auswahlverfahren gerade auch mit dem Ziel entwickelt, die sehr guten Abiturienten zuzulassen, aber auch den Kandidaten eine Chance zu geben, die ein gutes bis durchschnittliches Abitur und einen sehr guten Medizinertest sowie eine berufliche Qualifikation haben. Sie sagt, „das kommt auch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entgegen, das uns die Aufgabe gegeben hat, nach Eignung auszuwählen.“

Uni: Gute Schüler nicht benachteiligt

Die Bewerber mit Spitzennoten hätten gegenüber Bewerbern mit schlechteren Abiturnoten weiterhin höhere Chancen auf einen Studienplatz und würden nicht benachteiligt. Es könnten jedoch auch Personen mit einer guten bis durchschnittlichen Abiturnote und sehr guten Testergebnissen ihre Chancen auf einen Studienplatz erhöhen. Kadmon verweist auf Studien, wonach das Ergebnis des Medizinertests – ebenso wie das Abitur – eine hohe Vorhersagekraft für den späteren Studienerfolg habe. Ihr Fazit: „Wir benachteiligen niemanden, sondern wir eröffnen im rechtlichen Rahmen mehr Möglichkeiten für geeignete Bewerber.“

An der Uni glaubt man, dass es nicht zu Klagen kommen wird. Dort konzentriert man sich stattdessen ganz auf den Start des neuen Medizinstudiengangs. Kadmon sagt, „wir freuen uns auf die Studierenden, die im Oktober ins erste Semester unseres Modellstudiengangs starten.“ Augsburg werde besonderen Wert auf die Vermittlung ärztlicher und wissenschaftlicher Kompetenzen legen und den Studierenden ein besonderes Umfeld bieten, in dem sie früh Einblick in den klinischen Alltag und medizinische Forschung bekommen.

