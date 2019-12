Nach Attacke am Kö: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Tja das hat dann wohl nichts mit 2015 zu tun.

Sondern mit der seid Jahren von den Grünen praktizierten so tollen Politik das jeder der mal in Deutschland ist, mit seiner ganzen Familie für immer hier bleiben kann.

In Augsburg haben über 50 % der Einwohner „Immigrationshintergrund“ das heißt Türken, Russen, Albaner, Serben, Kroaten usw.

Aber die haben ja alle auch einen deutschen Pass. Die sind alle hier und tragen ihre Aggressionen und Konflikte auf der Straße aus.

Wenn dann ein Deutscher mal was sagt dann ist er ein Nazi und bekommt Hiebe.

Ich bin fast jeden Tag in der Bahnhofstraße, da hörst du kaum noch deutsche Worte.

Deutschland schafft sich ab.

Danke an Herrn Kamm Frau Roth und alle anderen Mitstreiter.

