Nach dramatischer Bergrettung: Augsburger Anwalt will nicht zahlen

Wer viel Rad fährt, hört viele Vorurteile über "diese" Radler. Dann lohnt es sich, immer in die freundliche Konfrontation zu gehen.

Augsburg

Eine Woche Rad ab - was die Radlwoche bringt

In der Radlwoche können die Augsburger mit Aktionen zeigen, was ihnen am Radeln Spaß macht. Unser Kolumnist freut sich darauf und ist mit einer Aktion dabei.