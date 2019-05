Nach dramatischer Bergrettung: Augsburger Anwalt wollte nicht zahlen

@Hubert D.



Ich verstehe nicht, wieso sie hier gleich ausfallend werden? Insbesondere verstehe ich nicht, warum sie da so radikal rangehen und jede Diskussion um keim Ersticken.



Ob die ehrenamtlich sind oder nicht, spielt keine Rolle.

Ihr Haus wird auch unabhängig davon, ob gerade die freiwillige oder Berufsfeuerwehr in der Nähe ist, gelöscht.



Ich kann Ihnen darüberhinaus versichern, dass der Rechnungsbetrag nicht an die ehrenamtlichen Helfer überwiesen wird, wie sie sich das vielleicht vorstellen.



Menschen, die sich ehrenamtlich in Rettungsdienste einbringt, zolle ich meinen höchsten Respekt.

Und ich habe auch kein Problem damit, dass die von unserem Steuergeld finanziert wird.

Es ist ja nicht so, dass die Retter den Einsatz aus der eigenen Tasche zahlen?



In meinen Augen zahlt aber jeder Bürger monatlich einen Beitrag an Polizei, Feuerwehr und Co., OHNE diese Dienste in Anspruch zu nehmen. Und wenn er dann in Notlage gerät, dann bekommt er dafür eine Rechnung? Wo ist da die Logik?



Das ist, wie wenn sie ihre Kfz Versicherung monatlich zahlen und im Falle eines Unfalls sagt die Versicherung, dass zahlen Sie mal schön selbst, weil sie ja in einem Unfall verwickelt sind.



Zu der Aussage von „Natur“ und „Freizeitpark“.

Ich möchte garnicht erst wissen, was ihr Bild von Freiheit und Freizügigkeit ist. Sollen jetzt alle nur in den eigenen vier Wänden sitzen und höchstens mal in den botanischen Garten gehen?

Wir haben hier in Bayern eine wundervolle Landschaft, die nicht nur von sich aus zum wandern einlädt, nein zahlreiche - auch behördliche - Organisation fördern ganz aktiv diese Art von Tourismus und viele Menschen leben auch davon.



Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die betroffenen mit Absicht verunglückt sind!

