Nazi-Bezug: Die Langemarckstraße bekommt einen neuen Namen

Plus Im Kulturausschuss des Stadtrats fällt die Abstimmung einstimmig aus. Für Diskussionen sorgt eine Straße, die ihren Namen behalten soll.

Die Langemarckstraße in Kriegshaber und die Dr.-Mack-Straße am Bezirkskrankenhaus sollen künftig anders heißen. Der Kulturausschuss des Stadtrats beschloss am Montag einstimmig die Umbenennung der beiden Straßen wegen ihres Bezugs zur NS-Zeit. Eine erhitzte Debatte wie bei der zunächst angestoßenen und letztlich nicht erfolgten Umbenennung der Werner-Egk-Schule blieb aus.

Eine von der Stadt eingesetzte Kommission aus Stadträten, Verwaltungsmitarbeitern, Wissenschaftlern und zivilgesellschaftlichen Akteuren hatte mehrere Straßennamen mit Bezug zur NS-Zeit unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die Dr.-Mack-Straße, benannt nach einem Augsburger Arzt, der an Zwangssterilisationen während des Dritten Reichs beteiligt war, sollte einen anderen Namen bekommen. Das war bei den Stadträten unstrittig. Benedikt Lika ( CSU), der im Rollstuhl sitzt, regte an, dass der Namensgeber ein Aktivist der so genannten Krüppelbewegung aus den 70er Jahren sein könnte. Die Initiative setzte sich für einen anderen Blickwinkel auf Behinderte und für deren selbstbestimmtes Leben ein. „Das wäre ein Symbol: Die Inklusion siegt über die Euthanasie“, so Lika.

Adresse wird wegen Nazi-Bezug geändert: Neue Anschrift für 900 Bürger

Auch den Namen der Langemarckstraße, benannt nach dem Ort einer Schlacht im Ersten Weltkrieg in Belgien, hält die Kommission für kritisch. Schon im Kaiserreich, später noch mehr in der NS-Zeit, sei die Schlacht zu einem Mythos überhöht worden, der die Kriegsbegeisterung und die Opferbereitschaft der Jugend wecken sollte. Nach einem Anstoß der NSDAP in Kriegshaber wurde die Straße 1939 von der Habsburger- in die Langemarckstraße umbenannt.

Mit der Umbenennung der Langemarckstraße würde sich für etwa 900 Bürger die Anschrift ändern. Stadtrat Rudolf Holzapfel (Pro Augsburg) sagte, dass er der Kommissionsempfehlung folge, man sich aber auch fragen müsse, ob nicht ein erklärendes Zusatzschild, wie es für vier weitere Straßen kommen soll, die bessere Lösung wäre. „Die Schlacht wurde überhöht und von den Nazis missbraucht, aber es handelt sich um keine Person, die sich Verfehlungen zuschulden hat kommen lassen“, so Holzapfel. Speziell in der Abwägung mit der Prof.-Messerschmitt-Straße, die ihren Namen behalten und ein Zusatzschild bekommen soll, werde man sich fragen müssen, ob eine Umbenennung den Anwohnern in der Langemarckstraße vermittelbar sei. Flugzeugbauer Messerschmitt war Hauptlieferant der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Im Werk schufteten Zwangsarbeiter unter unmenschlichen Bedingungen.

Messerschmitt-Straße in Augsburg soll bleiben

Dass die Messerschmitt-Straße ihren Namen behält, war auch in der Kommission nicht unumstritten, so Grünen-Stadträtin Verena von Mutius-Bartholy. Letztlich einigte man sich darauf, den Namen Messerschmitt wegen der Verbindung zur Stadtgeschichte auch nach dem Zweiten Weltkrieg beizubehalten.

Auch die CSU-Fraktion, die in Sachen Langemarckstraße vergangene Woche noch Beratungsbedarf signalisiert hatte, stimmte für deren Umbenennung. Ausschlaggebend, so Fraktionschef Bernd Kränzle, sei nicht der Name der Schlacht, sondern deren propagandistische Instrumentalisierung durch die Nazis. „Wir müssen den Bewohnern klarmachen, worum es geht“, so SPD-Rätin Gabriele Thoma. Sie habe den Namen Langemarck erst als eher unproblematisch empfunden, sei nach näherer Befassung aber bestürzt gewesen.

In einem nächsten Schritt muss Ende des Monats noch der Stadtrat über die Umbenennung entscheiden, wobei das Ergebnis angesichts der einstimmigen Abstimmung (auch Holzapfel folgte der Empfehlung der Kommission) aber absehbar ist. Vorgesehen ist auch eine breite Information der Anwohner, bevor das Geodatenamt Namensvorschläge erarbeiten wird. Erläuternde Zusatzschilder sollen die Bgm.-Widmeier-Straße, Hans-Watzlik-Straße, Karl-Haberstock-Straße und Professor-Messerschmitt-Straße erhalten.

