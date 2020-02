16:07 Uhr

Orkanartige Böen und Schnee: DWD warnt vor Unwetter in der Region

Der DWD hat eine Unwetterwarnung für Südbayern herausgegeben - und warnt vor orkanartigen Böen. In Teilen der Region wird es bis Freitagmorgen ungemütlich.

Am Donnerstagabend und bis zum Freitagmorgen drohen in Teilen der Region Unwetter mit orkanartigen Böen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat aktuell eine Unwetterwarnung der Stufe 3 herausgegeben, die vom Alpenvorland bis zum Landkreis Aichach-Friedberg gilt.

Die Meteorologen warnen vor orkanartigen Böen: Es können Bäume entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Der DWD rät, alle Fenster und Türen zu schließen.

Unwetterwarnung für die Region Schwaben: Hier drohen orkanartige Böen

In diesen Landkreisen unserer Region gilt aktuell eine Unwetterwarnung:

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Landsberg am Lech

am Kreis Unterallgäu

Kreis Lindau

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Bis zum frühen Freitagmorgen, so warnt der DWD, könne es zu schweren Sturmböen kommen. Dabei muss man auf Winde bis zu 100 Stundenkilometer gefasst sein. Dazu kommen ab Donnerstagnachmittag Schneefall und Glätte. Weiter im Süden muss man sich auf noch stärkere Winde einstellen. Vom Alpenvorland bis in den Landkreis Landsberg hinein warnt der DWD vor orkanartigen Böen mit bis zu Tempo 115 bis in den Freitagmorgen hinein.

Wetter: Wochenende wird mild und größtenteils trocken

Ab dann wird es freundlicher. Schon ab Freitagmittag darf man sich in der Region Augsburg auf trockenes Wetter einstellen. Nach ein wenig Regen am Samstagmorgen wird es am Nachmittag fast schon frühlingshaft mild: Bei Temperaturen von bis zu elf Grad ist auch einmal ein Spaziergang drin. Nur die Sonne zeigt sich noch nicht so zuverlässig, wie erhofft. Ähnlich wolkig-mild wird es auch am Sonntag.

Zum Beginn der kommenden Woche wird es dann wieder regnerischer. Zu Schnee wird der Niederschlag nur selten. Nachts fallen die Temperaturen nur teilweise unter null Grad. Untertags pendeln sich die Temperaturen zwischen vier und zehn Grad ein. (AZ, dpa)

