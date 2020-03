11:00 Uhr

Pfarrer Burkhardt freut sich auf St. Jakob

Martin Burkhardt freut sich auf seine seelsorgerische Aufgabe in St. Jakob und in der Hochschule.

Plus Der 53-Jährige kehrt nach Stationen in Tansania und Memmingen in seine Heimatstadt Augsburg zurück. Vor seinem Studium absolvierte er eine ungewöhnliche Ausbildung.

Von Andrea Baumann

Momentan pendelt Martin Burkhardt noch zwischen Memmingen und Augsburg, denn der Umzug ins Pfarrhaus erfolgt erst in ein paar Wochen. Angekommen ist er bereits in der Jakobervorstadt. Am Sonntag wurde der evangelische Geistliche von Stadtdekan Michael Thoma in St. Jakob in sein Amt eingeführt und stellte sich seiner neuen Gemeinde mit einer Predigt über ein dauerhaft wichtiges Thema vor: Friede im Alltag mit Gott und der Welt.

Pfarrer und Kfz-Mechaniker Die Einführung war für Burkhardt ein gelungener Einstieg in einen neuen beruflichen Lebensabschnitt. Augsburg hingegen ist dem 53-Jährigen vertraut. Er kam als Sohn eines evangelischen Pfarrers und Lehrers hier auf die Welt, ging zur Schule – und absolvierte nach dem Abitur eine Lehre zum Kfz-Mechaniker. Auf die Auszeichnung als Schwabens bester Lehrling ist Martin Burkhardt noch heute ein wenig stolz: „Ich bin ein handwerklicher Mensch. Auch wenn mir damals schon klar war, dass ich Theologie studieren will, habe ich die Ausbildung nie bereut.“ Aufs Studium in München und Tübingen sattelte der Protestant noch eine Promotion in systematischer Theologie drauf. Er befasste sich darin mit der „Unkirchlichkeit“ – nicht mit der von heute, sondern mit der vor rund 200 Jahren. Vikariat, Heirat und die Geburt der ersten Tochter folgten, bevor der junge Pfarrer einen außergewöhnlichen Weg einschlug: Zusammen mit seiner Frau und dem Kleinkind ging Burkhardt als Missionar nach Tansania und kam dort am Fuß des Kilimandscharo mit „den Ärmsten der Armen“ in Kontakt. Geprägt hat ihm vor allem die diözesane Aidsarbeit in Gemeinden mit vielen Waisen, die beide Eltern durch den HIV-Virus verloren haben. Die Besuche in den armseligen Hütten der Familien werde er wohl nie vergessen, sagt der Pfarrer. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Der Aufbau der Gemeindearbeit in dem afrikanischen Land dauert noch immer an. Auch Burkhardt hätte sich noch einen längeren Aufenthalt in Tansania vorstellen können, kehrte aber 2008 der auf drei Kindern angewachsenen Familie zuliebe nach Deutschland zurück. Die Zeit in dem ländlich geprägten Memminger Stadtteil Steinheim, von wo aus er weiter Kontakt nach Afrika hielt, empfand der Pfarrer als „gute Station zum Ankommen“. Rückkehr in die Heimatstadt Augsburg Die nächste Station führt Martin Burkhardt nun zusammen mit seiner Familie und dem Mischlingshund Rudi in seine Heimatstadt Augsburg. Die Nachfolge von Pfarrer Friedrich Benning anzutreten, empfindet er als Glücksfall – nicht nur, weil er jetzt in der Nähe seiner Eltern lebt. Als promovierten Geistlichen habe ihn auch die Kombination aus Gemeinde- und Hochschulpfarrer gereizt. An der Hochschule ist er nicht nur für die evangelische Seelsorge zuständig, sondern hat auch einen Lehrauftrag. St. Jakob ist dem gebürtigen Augsburger nicht fremd. Er hat die Gemeinde während des Studiums bei einem Praktikum kennengelernt. „Ich habe hier meine erste Predigt gehalten“, erinnert sich Martin Burkhardt. St. Jakob sei eine wunderschöne Kirche findet er. „Sie ist von der Größe her überschaubar und steht, anders als viele andere Kirchen, mitten auf der Straße, mitten im Leben. Mit dem Lädle und der Pilgerunterkunft gebe es weitere Möglichkeiten, die Nähe zu den Menschen zu leben. Dabei will der neue Pfarrer die Dinge auch ein Stück weit auf sich zukommen lassen. „Ich bin gerade intensiv dabei, die Gemeinde kennenzulernen.“ Daraus werde sich das ein oder andere ergeben. Burkhardt freut sich auf die Jakober Kirchweih Wie sein Vorgänger will Burkhardt die Zusammenarbeit mit der benachbarten Barfüßerkirche pflegen. Und er freut sich auf die Jakober Kirchweih, die sich in den vergangenen Jahren zum Stadtteilfest rund um St. Jakob entwickelt hat. Als Gemeinde müsse man sich gleichwohl die Frage stellen, wie viel Kraft man in das Fest stecken kann. Martin Burkhardt macht einen geselligen Eindruck. Doch er liebt auch die Stunden, die er seiner Modelleisenbahn widmen kann. Beim Heimwerken, etwa dem Restaurieren von Möbeln, entspannt sich der 53-Jährige ebenfalls. Und auch mit seinem Bruder Christian Burkhardt, dem Pfarrer von St. Petrus in Lechhausen, kann er sich jetzt mal spontan verabreden. Lesen Sie dazu auch: Wie die Jakober Kirchweih zum Stadtteilfest werden soll

