vor 39 Min.

Polizei und Feuerwehr rücken zu Großeinsatz am Königsplatz an

Am Königsplatz in Augsburg gibt es aktuell einen Polizeieinsatz.

Am Königsplatz in Augsburg gibt es aktuell einen größeren Einsatz. Die Lage ist noch unklar.

Polizei, Feuerwehr und Notarzt sind am Königsplatz in Augsburg im Einsatz. Ersten unbestätigten Informationen zufolge soll ein Ladendieb in der Netto-Filiale von einem Detektiv gestellt worden sein - als die Polizei anrückte, soll die Lage eskaliert sein. Laut Augenzeugen sollen Schüsse gefallen sein. Auch die Staatsanwaltschaft ist vor Ort. Auf Nachfrage unserer Redaktion konnte ein Sprecher der Polizei zunächst keine weiteren Informationen geben.

Die Stadtwerke Augsburg weisen darauf hin, dass es zu Verkehrsbehinderungen komme. Bus- und Straßenbahnlinien werden umgeleitet. Augenzeugen zufolge musste die Netto-Filiale direkt am Kö geräumt werden. (fla/jaka)

❗ Fahrgastinfo❗ Wegen eines Polizeieinsatzes ist der Königsplatz bis in die Nachtstunden für den Nahverkehr komplett... Gepostet von Stadtwerke Augsburg - swa am Freitag, 19. Juni 2020

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Themen folgen