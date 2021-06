Prozess in Augsburg

Mit Tempo 160 durch Augsburg: Spektakuläre Flucht endet vor Gericht

Mit Tempo 160 ist ein Mann in seinem Auto in Augsburg vor der Polizei geflohen. Erwischt wurde er dennoch.

Plus Ein 44-Jähriger rast in Augsburg im Auto vor der Polizei davon, springt dann aus dem noch rollenden Wagen und flüchtet in seine Wohnung. Vor Gericht stellt sich die Verhandlung als schwierig heraus.

Von Michael Siegel

Ein Auto rast mit Tempo 100 die Haunstetter Straße stadteinwärts, erreicht in der Spitze gar eine Geschwindigkeit von annähernd 160 Stundenkilometern. Dann springen der Fahrer und sein Beifahrer aus dem noch rollenden Wagen und flüchten zu Fuß. Der Fahrer wird ermittelt, er besaß noch nie einen hierzulande gültigen Führerschein. Dass angesichts einer derartigen Ausgangssituation nicht einfach ein Urteil gesprochen und eine Strafe verhängt werden kann, zeigt jetzt ein Verfahren vor dem Augsburger Amtsgericht.

