SPD stellt Stadtratsliste mit ein paar Überraschungen auf

Die Stadtratsliste der SPD steht. Dabei gab es manche Überraschungen, sowohl bei den Platzierungen als auch bei den Personalien.

Von Ina Marks

Die Augsburger SPD hat am Samstag ihre Stadtratsliste aufgestellt. Dabei gab es manche Überraschungen, sowohl bei den Platzierungen als auch bei den Personalien. Ein derzeit noch amtierender Oberbürgermeister einer anderen Stadt will für die SPD in den Augsburger Stadtrat ziehen.



Fraktionsvorsitzender Florian Freund zeigte sich mit der Stadtratsliste hoch zufrieden. „Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und neuen Köpfen. Was junge Kandidaten angeht, müssen wir uns nicht verstecken“, sagte er schon im Vorfeld der Delegiertenversammlung im Annahof. Innerhalb von drei Stunden stand die Liste der Kandidaten fest, die Freund gemeinsam mit der SPD-Vorsitzenden Ulrike Bahr erstellt und mit Oberbürgermeister-Kandidat Dirk Wurm abgestimmt hatte. Dabei kam es nur zu wenigen Veränderungen.

SPD-Liste: Auf Platz 5 steht bereits der erste nicht amtierende Stadtrat

Kaum überraschend führt demnach OB-Kandidat Dirk Wurm die Liste an. Als ein „junges, weibliches Gesicht“, so Freund, folgt die 28-jährige Stadträtin und ehemalige Juso-Vorsitzende Anna Rasehorn. Freund selbst nimmt Platz 3 ein, gefolgt von Stadträtin Margarete Heinrich. Bereits auf Platz 5 folgt der erste nicht amtierende Stadtrat: Es ist Gregor Lang aus Hochzoll, der tief in der ehrenamtlichen Arbeit verwurzelt sei. Stadträtin Sieglinde Wisniewski steht auf Listenplatz 6, gefolgt von dem 25-jährigen Benjamin Adam aus Pfersee. Adam wird als Nachwuchstalent der Augsburger SPD gehandelt. Er kandidierte im vergangenen Jahr für das Europaparlament. Dritter Bürgermeister Stefan Kiefer steht überraschend „nur“ auf Platz 13.



Stefan Kiefer war eine Verjüngung der Stadtratsliste wichtig. Bild: Peter Fastl

Der Sozialreferent der SPD hat diesen Listenplatz für sich sogar selber vorgeschlagen. Er kenne die Nöte einer Aufstellung, meinte Kiefer dazu. „Wenn alle Amtierenden sich an den vorderen Plätzen festkrallen, ist das für die anderen Kandidaten demotivierend“, ist seine Überzeugung. Kiefer hatte dies im Vorfeld mit Florian Freund besprochen. Dass der hintere Platz etwas mit dem Finanzdebakel im städtischen Jugendamt zu tun hatte, das seinem Referat unterstellt ist, weist Kiefer von sich. „Wenn die Partei der Meinung wäre, ich sei ein Klotz am Bein, stünde ich nicht auf der Liste.“ Fraktionsvorsitzender Freund rechnet seinem Parteikollegen diesen Zug, wie er sagt, hoch an. „Stefan Kiefer wollte auf den vorderen Plätzen eine Verjüngung.“ Die Listenaufstellung sorgte für zwei Überraschungen.

Derzeitiger Oberbürgermeister von Lindau auf SPD-Stadtratsliste

Auf Platz 15 ist Gerhard Ecker zu finden, der derzeitige Oberbürgermeister der Stadt Lindau. Der SPD-Politiker und gebürtige Augsburger hatte bereits im März verkündet, im Frühjahr 2020 seinen Posten in Lindau vorzeitig zu räumen. Der 62-Jährige ließ sich bei der Delegiertenversammlung der Augsburger SPD entschuldigen. Er hielt sich in seiner Funktion als Oberbürgermeister in einer Partnerstadt Lindaus auf.

Gerhard Ecker ist noch Oberbürgermeister von Lindau und steht auf Platz 15 der Augsburger SPD-Stadtratsliste. Bild: Anne Wall

Ecker ließ ausrichten, dass er vor allem aus familiären Gründen mit seiner Ehefrau nach Augsburg zurückkehren wolle. Er habe sich sehr über die Anfrage von Uli Bahr und Dirk Wurm gefreut. Ecker ist in der Augsburger Stadtpolitik kein Unbekannter. Zwischen 2001 und 2012 war er in der Fuggerstadt zunächst Stadtdirektor und dann als Referent unter anderem für Finanzen, Hochbau und Sport zuständig. Acht Jahre Vollgas als OB seien ihm genug. Künftig wolle er engagiert im Ehrenamt arbeiten. In der SPD-Spitze freut man sich auf die Expertise des gebürtigen Hochzollers. Als ein zweiter Coup wird Tatjana Dörfler betrachtet.

Die Kanzlerin der Hochschule Augsburg soll künftig vor allem für bildungspolitische Fragen zuständig sein. Auch Dörfler konnte am Samstag nicht dabei sein. In einer Videobotschaft verkündete die Mutter dreier Kinder, dass es ihr um Bildung als ein umfassendes Thema gehe sowie um die Digitalisierung. Dabei sei ihr die Frage wichtig: „Wie schaffen wir es alle Menschen mitzunehmen?“

Hochschulkanzlerin Tatjana Dörfler steht auf Platz 10 der SPD-Stadtratsliste. Bild: Bernd Hohlen

Bei der Abstimmung um Platz 18 unterlag Stadträtin Gabriele Thoma der langjährigen Juso-Vorsitzenden Silke Högg. Thoma hatte schon im Vorfeld ihre Enttäuschung über diesen Listenplatz kund getan. Als sie Högg deutlich unterlag, erklärte sie anschließend den Verzicht auf ihre Kandidatur, was Fraktionsvorsitzender Florian Freund bedauerte.

Sowohl OB-Kandidat Dirk Wurm, als auch Ulrike Bahr und Florian Freund sind überzeugt, ein interessantes Personal anzubieten. „Mit der SPD können sich die Bürgerinnen und Bürger sicher sein, dass ein Spiegelbild der Stadtgesellschaft aus jung, mittelalt und alt, aus Männern und Frauen aus ganz unterschiedlichen Berufen und mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen die Stadt gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern gestalten.“

Die SPD hatte bei der Wahl 2014 zunächst 13 Sitze im Stadtrat geholt. Durch den Wechsel von Christian Moravcik von den Grünen zur SPD stieg die Zahl auf 14; Moravcik steht auf Platz elf der Liste. Vier Männer sind im Übrigen nicht mehr angetreten. Wie bereits berichtet, handelt es sich um den stellvertretenden Fraktionschef Stefan Quarg sowie die Fraktionskollegen Dieter Benkard, Ulrich Wagner und Hüseyin Yalcin.

Und so sieht die Stadtratsliste der SPD aus:

1 Dirk Wurm 2 Anna Rasehorn 3 Dr. Florian Freund 4 Margarete Heinrich 5 Gregor Lang 6 Sieglinde Wisniewski 7 Benjamin Adam 8 Jutta Fiener 9 Tim Kattner 10 Tatjana Dörfler 11 Christian Moravcik 12 Birgit Ritter 13 Dr. Stefan Kiefer 14 Angelika Lonnemann 15 Dr. Gerhard Ecker 16 Olivia Haußmann 17 Cenk Anadolu 18 Silke Högg 19 Ibrahim Yarasir 20 Lara Hammer 21 Vincent Bentele 22 Barbara Löll 23 William Martin 24 Angela Steinecker 25 Daniel Manzeneder 26 Sandra Willadt 27 Klaus Kirchner 28 Dr. Birgit Geppert 29 Manuel Sontheimer 30 Ulrike Bahr 31 Patrick Probst 32 Christine Mayer 33 Vladyslav Klymov 34 Katrin Höh 35 Philipp Ressel 36 Marijana Bicvic 37 Elias Puhle 38 Nicole Seiler 39 Willi Leichtle 40 Ramona Ziegler 41 Romolo Subrizi 42 Anna Grau 43 Paul Kesselring 44 Ingrid Schaletzky 45 Jens Böttner 46 Susanne Sorgenfrei 47 Philipp Miller 48 Céline Douce 49 Peter Hammer 50 Petra Fischer 51 Peter Fink 52 Christoph Smija 53 Kenan Inan 54 Christoph Wachinger 55 Hasan Gezer 56 Frank Löw 57 Volkmar Thumser 58 Husam Alqawasma 59 Manuel Rodriguez 60 Eckard Rasehorn

