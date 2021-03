14:43 Uhr

Seit Monaten geschlossen: Erkennen Sie diese Augsburger Clubs und Discos?

Wegen der Corona-Pandemie sind die Clubs in Augsburg seit einem Jahr fast durchgehend geschlossen. Erkennen Sie trotzdem diese elf Augsburger Discos?

Von Jakob Stadler

Bei jedem Besuch öffnet sich eine Tür zu einer Welt, die es so seit Monaten eigentlich nicht mehr gibt. Mal zu einem fensterlosen Kellergewölbe, mal zu einem Komplex im Gewerbegebiet, mal zum Erdgeschoss eines Altstadtgebäudes. Normalerweise würde dort der Bass wummern, auf der Tanzfläche würden sich mehr oder weniger betrunkene Menschen mehr oder weniger rhythmisch bewegen. Auf dem Weg zur Toilette würden sie sich dicht aneinander vorbeischieben, vor der Tür unter den wachsamen Augen des Türstehers eine Zigarette rauchen oder frische Luft schnappen. Es würde nach Bier riechen, vielleicht auch nach Gin Tonic, nach Parfüm und Deo und irgendwie trotzdem nach Schweiß.

Wegen der Corona-Krise ist das Augsburger Nachtleben stillgelegt

Jetzt riecht es hinter diesen Türen nach fast gar nichts. Denn die Clubs und Discos sind geschlossen. Seit einem Jahr ist das Augsburger Nachtleben weitestgehend stillgelegt.

Die Diskotheken mussten Mitte März 2020 ihren Betrieb einstellen, Menschenmassen, die eng aneinanderstehend in häufig mäßig belüfteten Räumen feiern und trinken, gelten als ideale Verbreitungsmöglichkeit für das Coronavirus. Als die Inzidenz im Sommer und im frühen Herbst niedrig war, durften Clubs unter bestimmten Voraussetzungen zumindest ein paar Wochen öffnen. Einige Betreiber vermieteten ihre Läden für Privatpartys, die kurzzeitig zugelassen waren. Spätestens mit der Sperrstunde war es auch damit wieder vorbei. Seitdem gibt es quasi kein Nachtleben mehr, Clubs und Tanzlokale sind geschlossen - wann es weitergehen kann, ist nicht absehbar.

Wir machen das, was gerade eigentlich unmöglich ist: eine Club-Tour

Weil eine Club-Tour momentan nicht möglich ist, haben wir diese stellvertretend für unsere Leser gemacht. Wir waren in den Läden, die Menschen nachts zum Feiern und zum Tanzen besuchen - so unsere Definition, denn was genau als Club zählt, ist gar nicht so leicht zu sagen. Dort haben wir Fotos mit einer 360-Grad-Kamera gemacht, sodass man sich dort nun umsehen kann. Während einige der Clubs für jeden, der schon einmal dort war, leicht zu erkennen sein dürften, wird dies bei anderen schwieriger sein. Denn einige Betreiber nutzen die Zeit für Umbauten und Sanierungen. Zum Teil sind diese schon abgeschlossen, auf anderen Fotos sind hingegen ein paar Hinweise auf eine Baustelle zu erkennen.

Erkennen Sie diese elf Augsburger Clubs und Discos noch?

Allzu offensichtliche Hinweise wie einen Schriftzug des Club-Namens haben wir unkenntlich gemacht.

















































