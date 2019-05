05:50 Uhr

Sina Trinkwalder übt massive Kritik am Wettbewerb für die Tafeln

Für den Tafel-Wettbewerb erntet Ministerin Michaela Kaniber Schelte. Was man bei der Augsburger Tafel sagt und über was sich Unternehmerin Sina Trinkwalder ärgert.

Von Ina Marks

Namentlich werden die Frauen und Männer aufgerufen. Nicht alle auf einmal sollen den Saal der Kirchengemeinde am Lauterlech betreten. Dort verteilen jeden Dienstagnachmittag ehrenamtliche Helfer kostenlose Lebensmittel an Hilfsbedürftige. Zwölf Jahre schon gibt es die Ausgabestelle der Augsburger Tafel in der Jakobervorstadt. So lange hilft auch die 77-jährige Heidemarie Rösel mit. Gerne mache sie das für die Menschen, sagt die resolute Seniorin. Dass das bayerische Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft in einem Wettbewerb die fünf besten Tafeln Bayerns küren will, interessiert sie nicht. „So etwas brauche ich nicht“, winkt sie ab. Andere hingegen ärgern sich über den Wettbewerb und üben scharfe Kritik.

Dabei wollte Ernährungsministerin Michaela Kaniber (CSU) mit dem Wettbewerb „Gemeinsam Lebensmittel retten“ nur die Arbeit der Tafeln und anderer karitativer Einrichtungen auszeichnen. Den fünf Siegern, die nach Kriterien wie Engagement oder Kreativität ausgewählt werden, winken jeweils 5000 Euro Preisgeld. Doch der Ministerin wird Zynismus vorgeworfen. Von „Armutswettbewerb“ und „Hungerspielen“ ist im Internet die Rede. Entgeistert ist auch Sina Trinkwalder, die gerade mit ihrem neuen Buch „Zukunft ist ein guter Ort“ auf Lesereise durch Deutschland tourt. Darin beschreibt die Augsburger Unternehmerin ihre Vision von einer sozialeren Gesellschaft. Einen Wettbewerb, wie ihn Kaniber ausgeschrieben hat, wird man darin jedenfalls nicht finden.

Augsburger Unternehmerin Trinkwalder: Missstand beheben und nicht prämieren

„Wir dürfen froh sein, dass es die Tafeln gibt und sich Menschen dafür ehrenamtlich engagieren“, betont Trinkwalder. „Aber daraus einen Wettbewerb zu machen, treibt das politische Versagen auf die Spitze.“ Schließlich seien die Tafeln aus einem sozialen Missstand heraus entstanden. „Sinn ist es, Geld in die Hand zu nehmen, um diesen Missstand zu beheben, und nicht einen Preis auszuloben, wer diesen Missstand am schönsten verwaltet“, empört sich die 41-Jährige.

Dramatisch sei es, dass man in der heutigen Zeit noch Tafeln brauche. „Das zeigt den Zustand unserer Gesellschaft und wie sehr wir uns voneinander entfernt haben. Welcher Wettbewerb kommt als Nächstes? Wer der kälteresistenteste Obdachlose ist?“, fragt die Sozialunternehmerin provokativ. Von Zynismus spricht auch Elke Thiergärtner, die vor über vier Jahren die „Foodsharing“-Initiative in Augsburg eingeführt hat.

Foodsharing, also „Essen teilen“ gibt es auch in vielen Städten und bietet den Menschen eine Plattform, die gerade zu viel Essen daheim haben, und denjenigen, die Lebensmittel brauchen. „Die Politik“, sagt Thiergärtner, „prämiert mit diesem Wettbewerb ihr eigenes Versagen.“ Politiker sollten sich stattdessen lieber überlegen, wie die wachsende Bedürftigkeit der Menschen und der Lebensmittelüberfluss reduziert werden könnten, fordert die 45-Jährige. Selbst der ehemalige CSU-Landtagsabgeordnete Max Strehle, der seit 20 Jahren Schirmherr der Augsburger Tafel ist, kann sich für den Wettbewerb nicht begeistern.

Tafel-Wettbewerb helfe auch Betroffenen nicht

„Man fragt sich, was das soll“, meint der 72-jährige Ex-Politiker. Er würde zu einem anderen Weg raten: nämlich die Menschen dazu anzuhalten, die Tafeln und damit die Bedürftigen zu unterstützen. Strehle nennt den Wettbewerb einen PR-Gag. Er könne sich nicht vorstellen, dass die 240 Ehrenamtlichen, die bei der Augsburger Tafel Tag und Nacht im Einsatz seien, auf so einen Preis Wert legen. „Auch den Betroffenen hilft er nicht.“ Peter Gutjahr, Zweiter Vorsitzender der Augsburger Tafel, will sich zu dem Ausschreiben nicht äußern. „Es hat ja noch Zeit, bis das Ganze in Bewegung kommt“, meint er ausweichend. Die Tafel versorgt mit ihren sechs Ausgabestellen in der Stadt derzeit knapp 4500 hilfsbedürftige Menschen mit Lebensmitteln. Eine von ihnen ist Ashtar M*.

Seit vier Monaten geht die 33-jährige Mutter von zwei Kindern zur Tafel in der Jakobervorstadt. Heute hat die Irakerin einen Trolley dabei, um die Lebensmittel einfacher nach Hause zu transportieren. Manchmal habe sie zu den Öffnungszeiten der Tafel zwar Sprachunterricht, aber wenn es ihr möglich sei, komme sie vorbei. „Ich nehme dann Gemüse und Obst mit.“ Das Geld reiche kaum für die Familie, erzählt sie in gebrochenem Deutsch. Ihr Ehemann habe einen Hilfsjob, sie selbst wolle gerne eine Ausbildung zur Friseurin machen.

Augsburger Tafel auch in der Jakobervorstadt

Es sind Männer und Frauen jeglichen Alters, die an diesem Tag mit ihrem Berechtigungsschein zur Tafel in der Jakobervorstadt in Augsburg gekommen sind, auch Rentner sind darunter. In einem schmalen Flur warten sie, bis sie aufgerufen werden und zu den Kisten mit Lebensmitteln dürfen. Für Unternehmerin und Buchautorin Sina Trinkwalder ist dieser Zustand nicht mehr zeitgemäß.

„Wir machen Versammlungsorte für die Armen und splitten damit die Gesellschaft.“ In ihrer Vorstellung einer gerechteren Gesellschaft integriert Trinkwalder die Tafeln im Einzelhandel. Demnach würden die überschüssigen Lebensmittel nicht abgeholt, sondern blieben in den Geschäften – mit kleinen Aufklebern gekennzeichnet. Bedürftige können sie dann mitnehmen, indem sie an der Kasse ihren Sozialausweis vorzeigen. „In Zukunft gehen wieder alle in denselben Laden, gut situierte wie bedürftige Menschen“, lautet ihre Idee dahinter. „Damit die Armen nicht stigmatisiert am Rand der Gesellschaft für ein Stück Brot stehen müssen“, sagt Trinkwalder. (*Name geändert)

