So sollen Augsburgs neue Trams aussehen

Plus Augsburg bekommt neue Straßenbahnen. Elf Fahrzeuge werden in den nächsten zwei Jahren gebaut. In Augsburg wird nun über die Farbgebung und den Namen gesprochen.

Von Michael Hörmann

Die historische Wagenhalle des Stadtwerke-Betriebshof ist im Jahr 1838 errichtet worden. Die Anlage liegt in der Baumgartner Straße nahe des Roten Tors. Hier werden bis heute Straßenbahnen der Stadtwerke gewartet. Die historische Wagenhalle war am Dienstag Schauplatz für die Vorstellung einer neuen Straßenbahnflotte. Ab dem Jahr 2022 sollen dann erstmals elf Trams des Herstellers Stadler in Augsburg unterwegs sein.

Um sich vorzustellen, wie die neue Straßenbahn aussieht, bedarf es derzeit noch einiger Vorstellungskraft. Die Tram gibt es derzeit lediglich als Fotomontage. Die Bilder der Trams wurden in der Halle auf eine Leinwand projiziert. Neben der Leinwand standen Fahrzeuge anderer Hersteller, die auf Tour gehen. Die neuen barrierefreien Fahrzeuge sind jeweils 42 Meter lang und bieten 231 Fahrgästen Platz, 86 davon auf Sitzplätzen. Der Freistaat Bayern fördert die Anschaffung mit rund 18 Millionen Euro. Der bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart überbrachte den Förderbescheid. Finanz- und Wirtschaftsreferentin Eva Weber verwies darauf, dass die Anschaffung der neuen Trams ein wesentlicher Beitrag zur Modernisierung und des geplanten Ausbaus des Straßenbahnnetzes seien. Noch sei nicht entschieden, in welcher Farbe die Straßenbahnen einmal in Augsburg verkehren. „Wir sollten rechtzeitig über die Farbgebung nachdenken“, sagte Eva Weber. Man wisse, wie sehr die Augsburger an den Straßenbahnen hängen – und „auch an den Stadtfarben Rot-Grün-Weiß“. Auch über den Namen wird noch zu reden sein. Der Hersteller nennt den Straßenbahntyp Tramlink. Diese Bezeichnung muss aber nicht auf Dauer gelten, hieß es am Dienstag. Hersteller der neuen Trams ist die Firma Stadler aus der Schweiz In den kommenden zwei Jahren werden die elf Bahnen vom Typ Tramlink der Firma Stadler nach den Anforderungen der Stadtwerke in einem spanischen Werk gebaut. Neben etlichen technischen Neuerungen für die Fahrer, wie Rückspiegelkameras mit „Toter-Winkel“-Assistenten oder einem Assistenzsystem zur Vermeidung von Auffahrunfällen, wird es auch für die Fahrgäste mehr Komfort geben, darunter eine tages- und temperaturgesteuerte LED-Innenbeleuchtung, eine moderne und energiesparende Heiz- und Klimaanlage, USB-Ladestecker oder ein umfangreiches Informationssystem. Derzeit haben die Stadtwerke insgesamt 79 Niederflur-Straßenbahnen im Einsatz, 68 davon ebenfalls mit einer Länge von über 40 Metern und ähnlicher Kapazität. Alfred Müllner, Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg, sagt: „Die Beschaffung ist nötig für den Ausbau des Straßenbahnnetzes, wie die Verlängerung der Linie 3 nach Königsbrunn, aber auch, um mehr Kapazität angesichts des Fahrgastwachstums zu schaffen.“ Für die neuen Trams in Augsburg werden insgesamt 57 Millionen Euro investiert Ende September hatten die Stadtwerke Augsburg als Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung Stadler den Zuschlag für die Lieferung von elf siebenteiligen Multigelenk-Einrichtungsfahrzeuge des Typs Tramlink erteilt. Weiterer Bestandteil des Vertrags mit einem Umfang von insgesamt 57 Millionen Euro ist die Wartung der Fahrzeuge über einen Zeitraum von 16 Jahren, wobei die Wartungsarbeiten durch die Stadtwerke Augsburg in deren hauseigenen Werkstätten im Auftrag von Stadler erfolgen. Es besteht die Option für die Lieferung weiterer 16 Straßenbahnen in den Folgejahren, etwa für den Betrieb der derzeit geplanten Linie 5. Die Firma Stadler baut seit über 75 Jahren Züge. Der Systemanbieter von Lösungen im Schienenfahrzeugbau hat seinen Hauptsitz im ostschweizerischen Bussnang. An mehreren Produktions- und Engineering-Standorten sowie über 40 Servicestandorten arbeiten 10500 Mitarbeiter. Stadler bietet nach eigenen Angaben eine umfassende Produktpalette im Bereich der Vollbahnen und des Stadtverkehrs an: Highspeed-Züge, Intercity-Züge, Regio- und S-Bahnen, U-Bahnen, Tram-Trains und Trams. Überdies stellt Stadler Streckenlokomotiven, Rangierlokomotiven und Reisezugwagen her. Darunter befindet sich auch Europas stärkste dieselelektrische Lokomotive. Stadler ist der weltweit führende Hersteller von Zahnradbahnfahrzeugen. Lesen Sie dazu auch: Als Straßenbahnen in Augsburg noch sechs Meter lang waren Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

