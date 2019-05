05.05.2019

Stau und Sperrungen: Eichleitnerstraße wird bald zur Baustelle

Linksabbiegen aus der Unterfeldstraße in die Eichleitnerstraße ist ein Gefahrenmoment. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle jetzt eine Ampel installiert. Die Eichleitnerstraße wird im Sommer zur Großbaustelle.

Autofahrer müssen sich mehrere Wochen lang auf Behinderungen in der Eichleitnerstraße einstellen. Das hängt mit einer Großbaustelle an der B17 zusammen.

Von Michael Hörmann

Die Eichleitnerstraße ist eine stark befahrene Straße in Göggingen. Auf einer Länge von 1,2 Kilometer geht es vom Media Markt stadtauswärts in Richtung der B17-Anschlussstelle Eichleitnerstraße. Noch fließt der Verkehr weitgehend reibungslos. Das wird sich in den Sommermonaten ändern. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten, die zudem mit dem Bau von zwei Ampeln verbunden sind.

Autofahrer müssen sich daher auf Behinderungen einstellen. Es gibt Teilsperrungen. Über einen kurzen Zeitraum ist die Eichleitnerstraße sogar komplett gesperrt. Die Situation in diesem Gebiet verschärft sich deshalb, weil auch an der B17 gearbeitet wird. Diese Arbeiten betreffen unter anderem die Anschlussstelle. Auf der B17 in Richtung Messe steht im Juli jeweils nur eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung.

In der Eichleitnerstraße werden an den Einmündungen zur Memminger Straße und Unterfeldstraße neue Ampeln installiert. Zudem wird in der gesamten Eichleitnerstraße die Asphaltdeckschicht erneuert. Vom Montag, 3. Juni, bis Freitag, 5. Juli, laufen an beiden Einmündungen die Tiefbauarbeiten für die neuen Ampelanlagen sowie die hierfür erforderlichen Pflasterarbeiten sowie die Sanierung von Teilen des Gehweges. Während dieser Bauphase stehen dem Verkehr beide Fahrtrichtungen zur Verfügung. Lediglich punktuell gibt es Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer.

In der zweiten Bauphase werden in der Eichleitnerstraße zehn Zentimeter Asphaltdeck- und -binderschicht abgefräst und anschließend die Binderschicht neu eingebaut. Damit die Unternehmen weiterhin erreichbar sind, können diese Arbeiten nur halbseitig im Wechsel durchgeführt werden, weshalb in der Eichleitnerstraße vom 8. bis 17. Juli eine Einbahnstraßenregelung von der B17 Richtung Gögginger Straße eingerichtet wird. Vom 18. bis 20. Juli ist die B17 wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Es gibt punktuelle Einengungen für die vorbereitenden Arbeiten zum Deckschichteinbau, informiert die Stadt.

Eine Vollsperrung der Eichleitnerstraße Ende Juli

An einem Wochenende gibt es eine Vollsperrung der Eichleitnerstraße. Diese ist für Samstag, 20. Juli, ab 21 Uhr bis Montag, 22. Juli um 4 Uhr geplant. Die Asphaltdeckschicht wird eingebaut. Danach folgen noch einige weitere Arbeiten, die aber den Verkehr nicht mehr groß behindern. Bis 26. Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Von Montag, 8. Juli, bis Freitag, 26. Juli, wird an der B17 gearbeitet. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Messe und Eichleitnerstraße. Bei diesen Arbeiten, die das Staatliche Bauamt koordiniert, steht je Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Auf- und Abfahrtsrampen an den Anschlussstellen werden wechselseitig gesperrt. Von Montag, 15. Juli, bis Mittwoch, 17. Juli, müssen alle Rampen von und zur B17 bei der Anschlussstelle Eichleitnerstraße gesperrt werden.

Die Stadt informiert, dass diese Verkehrseinschränkungen an der B17 bei der Planung der Verkehrsführung in der Eichleitnerstraße berücksichtigt worden seien. Daher laufen die Bauarbeiten in der Eichleitnerstraße außerhalb der Ferien.

Themen Folgen