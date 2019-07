vor 48 Min.

Tierquäler brechen einem Raben am Kö das Bein

An einem Huhnskelett demonstrieren Zeugen im Gerichtssaal, wie drei Angeklagte einen Vogel festhalten und ihm Schmerzen zuführen. Das bleibt nicht ohne Folgen.

Von Klaus Utzni

Auf dem Tisch vor der gerichtlich bestellten Sachverständigen, der Amtstierärztin Dr. Felicitas Allmann, steht unter Glas das Skelett eines Huhns. Es dient als Vergleichsobjekt für den Körperbau eines etwa gleich großen Raben, der in diesem Prozess vor Amtsrichterin Angela Reuber die dominierende Rolle spielt.

An dem Knochengerüst des Huhns demonstrieren zwei Zeugen, was sie in jener Nacht zum 25. Mai 2018 am Königsplatz gesehen haben und was sie empört hat.

Angeklagt sind drei Männer im Alter von 20, 23 und 26 Jahren, denen gemeinsam rohe Tiermisshandlung vorgeworfen wird. Der 26-Jährige muss sich außerdem wegen Beleidigung, der noch heranwachsende 20-Jährige wegen Drogenbesitzes verantworten.

Über den verletzten Vogel lustig gemacht

Das Trio soll damals, angeblich alkoholisiert, einen Raben gepackt, ihm ein Bein geknickt, die Szene fotografiert und sich über den offenbar vor Schmerzen heftig krächzenden Vogel amüsiert haben. Das Problem: Das Opfer der vermuteten Tierquälerei war damals weggehumpelt und verschwunden, als die Polizei einen der Täter auf seiner Flucht verfolgte.

Die drei Männer, die aus einem anderen Kulturkreis stammen, sind sich allesamt keinerlei Schuld bewusst. Unisono behaupten sie, den Raben quasi gefunden zu haben, der auf dem Boden gestanden und immer mit dem Schnabel gegen die gläserne Tür eines Geschäfts geklopft habe.

„Der Rabe war krank, er konnte nicht mehr fliegen, wir haben ihn aufgehoben, um ihm zu helfen“, behaupten alle drei. Warum sie sich dabei belustigt mit dem Handy fotografierten, können sie nicht erklären.

Zwei Passanten waren in jener Nacht an dem Trio vorbeigekommen. „Die Gruppe hatte Spaß, alle haben gelacht. Dann hat es ,Knack‘ gemacht und wir haben gesehen, wie einer einen Raben festhielt und ein anderer ihm ein Bein umknickte“, erinnern sich die beiden Zeugen. Sie hätten gerufen: „Lasst den Vogel los“, doch sie seien nur beleidigt worden.

Einer der Passanten rief die Polizei. Bei deren Eintreffen ließ der 26-Jährige den Raben fallen und flüchtete, die Polizeistreife hinterher.

Rabe muss "massive Schmerzen" gehabt haben

Der offenbar verletzte Vogel schleppte sich humpelnd davon und verschwand in der Nacht. Die sachverständige Veterinärin Felicitas Allmann geht davon aus, dass der so verletzte Rabe vermutlich nicht lange überlebt hat. Sie sagt, auch ein Vogel habe ein Schmerzempfinden wie ein Säugetier. Und das Brechen eines Beines habe ihm „massive Schmerzen“ verursacht.

Aus „Jux und Tollerei“, so empört sich Staatsanwalt Michael Nißl, hätten die drei Angeklagten ein Tier gequält, sich darüber noch lustig gemacht. Alle drei seien zu bestrafen, „egal, wer nun das Bein geknickt hat“. So sieht es am Ende auch Richterin Reuber.

Sie folgt weitgehend dem Antrag des Anklagevertreters, verurteilt den 23-Jährigen zu sechs Monaten Haft auf Bewährung, den 26-Jährigen zu sieben Monaten mit Bewährung. Beide müssen je 180 Stunden Hilfsdienste ableisten.

Der Heranwachsende erhält einen Dauerarrest von zwei Wochen, eine Geldauflage von 500 Euro und bekommt beim Verein „Brücke“ Nachhilfe bei Gesprächen über das Thema „Mensch und Tier“.

