Tödliche Prügelattacke in Augsburg: Alle Verdächtigen in U-Haft

Es ist egal, von wem gegen wen die Gewalt angewendet wird. Sie ist immer schlecht und gefährlich.



Eigentlich täten Staatsangehörigkeit und Geburtsort nichts zu Sache. Aber da schon wieder gleich Flüchtlinge als Täter genannt wurden, blieb der Polizei nichts anderes übrig, um weitere Gerüchte und Fakenews zu unterbinden.

Bei den Flüchtlingen gibt es auch genug Verbrecher, aber es gab auch schon vor 2015 jede Menge Gewaltverbrechen in der Öffenltichkeit in Augsburg. Auch von Personen mit diversen (wie russisch, albanisch, türkisch, ehem. jugoslawisch, ...) Migrationshintergund. Was bei der Migrationsquote in Augsburg auch nicht verwunderlich ist.

U.a. Mord in 2014 an einer Frau in Hochzoll auf offener Straße, der Polizistenmord am Spickel, Tötungsversuch in der Rockfabrick 20??, Messerattacke an Silvester 2014/15 am Kesselhaus, der Siebentischwaldjoggersextäter 2011, ... nur mal ein paar Fälle vor 2015 auf die Schnelle und von den ganzen Vorfällen im Nachtleben ganz zu schweigen.



Das Problem ist in meinen Augen nicht der kulturelle Hintergrund (Welcher ist den so böse und diktatorische? Der italienische und vermeintlich christliche?), sondern eher das sozialen Umfeld wo diese Personen aufwachsen UND gleichzeitig die langsamen und "netten" staatliche Sanktionen. Früher härter durchgreifen, könnten viele schwere Straftaten verhindern. Sagen sogar ehemalige Intensivtäter. Späte Verhandlungen, Bewährungen usw. werden als Duldung der Taten verstanden. Folgenlose Verhaftungen sind Auszeichnungen. Bestärken den Täter "Recht" zu haben, Respekt gegenüber Polizisten geht verloren und führt zu Frust bei diesen.

Präventive Sozialarbeit ist gut und wichtig, aber kann alleine die Probleme nicht lösen.

Und es ist schon wieder total zum Ko... wenn auf der Facebookseite einer Partei Kommentare erscheinen, wie dass die Verhaftung nur "solange" gedauert hat, um aus den Tätern noch schnell minderjährige deutsche Staatsangehörige zu machen. Oder die Straftat mit dem Holocoust verglichen wird. Und dann wundert sich diese Partei wenn sie als rechtsextrem gilt, wenn solche Behauptungen dort auftauchen und stehen gelassen werden?



Bei jeder Gewalttat, wird jetzt die Staatsbürgeschaft wie bei Messermord in Stuttgart am Wochenende und die Messeranttacke im Münchner HBF veröffentlicht, weil in sozialen Netzwerken und Foren gleich Flüchtlinge beschuldigt werden.

Es ist eine Schande, dass die Opfer und deren Angehörige links liegen gelassen bzw. benutzt werden um Hass und damit weitere Gewalt (gegen Unbeteiligte) zu erzeugen.



