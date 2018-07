15:23 Uhr

Viel Spaß, wenig Testosteron

840 Frauen starteten im Rosenausstadion. Von dort aus ging es an die Wertach, wo fünf oder zehn Kilometer absolviert wurden.

840 Frauen und 110 Kinder nahmen am zweiten Frauenlauf teil. Dass es dabei heiß wurde, lag nicht nur am strahlenden Sonnenschein

Von Fridtjof Atterdal

Als Jessica Huhn mit einer Zeit von 40 Minuten und 40 Sekunden nach ihrem Zehn-Kilometer-Lauf durchs Ziel spurtete, machten ihr die letzten Teilnehmerinnen der Fünf-Kilometer-Distanz bereitwillig Platz. Und während sich die Siegerin erst einmal auf Wasser und Melonen stürzte, genehmigten sich ihre Kolleginnen bereits das erste Glas Prosecco. Beim zweiten SWA-Frauenlauf im Rosenaustadion lagen Leistungswille und Miteinander nahe beieinander.

Es war ein fröhliches rosafarbenes Meer, das da aus dem Rosenaustadion und an die Wertach wogte. „Die Trikots sind einfach schöner als bei anderen Wettkämpfen und es ist nicht so viel Testosteron in der Luft, hieß es bei den „Birds“, sechs Freundinnen, die unterstützt von rund 30 Fans, hier auf die Strecke gingen. „Wir sind die Distanz im Training natürlich schon mal gelaufen“, versicherte eine der Damen. Doch im Großen und Ganzen gehe es um den Spaß.

Männliche Cheerleader

Spaß hatten die Teilnehmerinnen schon im Startbereich. Die American Football-Jungs der Augsburger Raptors hatten sich dort quasi als Cheerleader aufgebaut und heizten den Damen beim gemeinsamen Aufwärmen in knallengen Sporthosen und mit den überbreiten Schultern ordentlich ein. Nach dem Startschuss von Bürgermeisterin Eva Weber – natürlich wie alle Läuferinnen im rosa Trikot – rannten die Frauen dann auch durch ein Spalier von kräftigen Sportlern auf die Strecke.

Dass es den Damen unterwegs heiß wurde, lag allerdings an der Sonne, die es während des Rennens ein wenig zu gut mit den Teilnehmerinnen meinte und ordentlich einheizte. Außer Atem und mit schweißnassem Gesicht kam Eva Weber nach 31 Minuten wieder ins Ziel. „Morgens bei 17 Grad ist es noch ein wenig angenehmer“, scherzte die Bürgermeisterin, die im Vorfeld für den Lauf trainiert hatte. „Die Stimmung ist witzig, ganz anders als bei den normalen Stadtläufen“, fand sie. „Wenn man überholt wird, entschuldigen sich die Leute – das habe ich woanders noch nicht erlebt.“

Als Zaungäste sah man vereinzelte Männer und Papas im Stadion, die auf ihre laufenden Frauen warteten. „Wir machen uns einen Papa-Sohn-Nachmittag“, sagte Florian Ott, der mit dem einjährigen Leopold über den Platz spazierte. Der Sohnemann hatte schon mal die Blumenkette um den Hals, den jede Läuferin im Ziel umgehängt bekam.

Überrascht über den Sieg

Fast ein bisschen ratlos über ihren Sieg über fünf Kilometer schien Anna Höfle. Als sie über die Ziellinie lief, war die Zweitplatzierte noch nicht einmal im Stadion zu sehen. „Gerade waren noch zwei Frauen vor mir – und plötzlich habe ich sie abgehängt“, wunderte sich die Leichtathletin.

Einen besonderen Service erwartete die „3 Rosatos“ – ein Team, wie man auf einem Pappschild ihrer Unterstützerin lesen konnte. Auf einem Tablett standen je ein Glas Rosato mit Eis und Rosmarin und ein isotonischer Drink, dazu ein tiefgefrorener Lappen für die Stirn.

840 Frauen und 115 Kinder haben in diesem Jahr am Frauenlauf teilgenommen – rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr, freut sich Organisatorin Katja Maier. „Die Frauen schätzen den fehlenden Leistungsdruck – alles ist total easy“, sagt sie.

Frauenläufe seien ein deutschlandweites Phänomen – in Berlin liefen jedes Jahr 18000 Frauen mit. „So verkehrt kann das Konzept ja nicht sein“, findet Maier.

