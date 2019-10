vor 8 Min.

Vom Laufburschen zum „Betriebssenior“

Viele Mitarbeiter arbeiten seit Jahrzehnten bei der Mediengruppe Pressedruck – einer mit besonderer Geschichte

Rein rechnerisch müsste – bei einem gesetzlichen Renteneintrittsalter von 65 Jahren – Friedrich Fischer seine Arbeit bei der Mediengruppe Pressedruck schon im zarten Vorschulalter angetreten haben: Bei der Jubilarehrung der Mediengruppe im Parkhotel Schmid in Adelsried wurde Fischer für 60 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Er ist der ausdauerndste, aber bei Weitem nicht der einzige Beschäftigte mit einer runden Zahl an Betriebsjahren. 41 Kollegen ehrten Herausgeberin Alexandra Holland sowie die Geschäftsführer Andreas Scherer und Edgar Benkler für 25, 30 und 40 Jahre Berufstätigkeit in den Firmen der Mediengruppe.

Langjährige Mitarbeiter brauche die wirtschaftlich erfolgreiche Mediengruppe Pressedruck, betonte Andreas Scherer. Es sei das Verdienst vor allem auch der Jubilare, dass die Augsburger Allgemeine und ihre Schwesterfirmen einen Spitzenplatz in der deutschen Medienlandschaft belegen: „Gerade in Zeiten vieler Veränderungen und großer Dynamik beim Thema Digitalisierung sind langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wichtige Konstante.“ Diese Wertschätzung hob auch Michael Böving als Sprecher der Geehrten hervor: „Viele von uns sind im ganzen Berufsleben im Unternehmen. Und jeder von uns ist in seinem Bereich Spezialist und gibt zum Wohl des Unternehmens täglich das Beste“, sagte Böving.

Betriebsratsvorsitzender Josef Karg fügte einen weiteren Grund für die überdurchschnittliche Betriebstreue bei Pressedruck an: Veränderungen gehe das Unternehmen stets mitarbeiter- und sozialverträglich an.

Davon kann dann auch der eingangs erwähnte 60er-Jubilar Fischer ein Lied singen. Als 14-Jähriger fing er 1959 als „Laufbursche“ (so hieß das damals wirklich) bei der Schwäbischen Landeszeitung an, machte Ausbildung und Karriere und ging als Leiter der Offsetvorbereitung in einen „Ruhe“-stand, in dem er bis heute als Betriebsführer Besuchergruppen das Medienhaus an der Curt-Frenzel-Straße zeigt. Was dann ja auch die Rekord-Betriebszugehörigkeit des heute 74-Jährigen erklärt. Geehrt wurden:

Friedrich Fischer (Betriebsführungen)

Martina Spielberger (Redaktion), Angelika Uher (pd-printservice), Ingrid Meitner, Rita Aubele (beide Verlag), Robert Frank (Druckerei), Herbert Miller (Verlag), Klaus Panradl (pd-printservice), Frank Wagner (Verlag), Dieter Benning (Fuhrpark), Werner Schnepf (IT), Dieter Mitulla (Redaktion), Norbert Schlicht und Bernd Lachner (beide Medienzentrum Augsburg)

Jochen Aumann (Medienzentrum Augsburg), Bernd-Ulrich Wagner (Bildredaktion), Wolfgang Sillner, Helmut Mayr (beide pd-printservice), Peter Burkhardt (Logistik), Wolfgang Widemann (Redaktion), Jürgen Kraus, Sotiris Koukoulis (Druckerei), Sandra Buggele (Verlag), Karin Diepold (Medienzentrum Augsburg), Christian Heilander (pd-printservice), Anja Küfer (Verlag), Sabine Posselt (Redaktion), Thomas Schellemann, Roland Föst (beide Druckerei), Brigitte Englschall (Verlag), Rainer Neubert (Newsfactory).

Thomas Rabus (Hitradio RT1 Südschwaben), Johanna Wildegger (Verlag), Carsten Gleim (pd-printservice), Bernd Pohlmann (rt1.tv production), Gerhard Wagner (IT), Jan Kubica (Redaktion), Ruth Kühbauch (HR Management), Marion Thieme (Kartei der Not), Axel Pyter (IT), Michaela Lindner (pd-printservice), Michael Böving (Verlag), Thorsten Epple (Logistik), Stefanie Fuchs (Verlag), Lars Kobusch (Logistik), Michael Nagel (Verlag), Birgit Raila (HR Management), Carmen Glunz, Andres Santiago, Adnan Badnjevic (alle vmm wirtschaftsverlag).

