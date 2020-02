11:01 Uhr

Wahlkampf-Fasching: Als was sich die OB-Kandidaten verkleiden

Bei der Faschingsgala der Hollaria erscheinen die CSU-OB-Kandidatin Eva Weber und der SPD-OB-Kandidat Dirk Wurm verkleidet. Als was sie gekommen sind.

Von Jonas Voss

Es ist 23.33 Uhr, als die Showtanzgruppe des Augsburger Faschingsvereins Hollaria ihre Aufführung beendet und der Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich ( CSU) den Heimweg antritt. Vier Stunden hat er mitgefeiert. Seine Politikerkollegen sitzen noch – Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) und die OB-Kandidaten Eva Weber (CSU) und Dirk Wurm ( SPD). Mehr Politprominenz ist an diesem Freitagabend nicht gekommen – eine Faschingshochburg war Augsburg ja noch nie. Doch die Gäste – etwa 1000 an der Zahl –, die kommen, erleben eine bunte und stellenweise beeindruckenden Gala.

"Meeresklänge" ist das Motto der Hollaria Augsburg

Die beginnt erst einmal unspektakulär – kurze Ansprachen, Ordensverleihung durch die Präsidentin der Närrischen Europäischen Gemeinschaft Petra Müller, Vorstellung des Kinderprinzenpaares Melissa I. und Felix I. sowie des erwachsenen Pendants Theresa II. und Max II.

Eva Weber, OB-Kandidatin der Augsburger CSU, erscheint in einem langen, grün-weißen Kleid, als Marianne Weber (Frauenrechtlerin und Wissenschaftlerin) verkleidet. Dirk Wurm kommt als Hippie – knallbunter 70er-Jahre-Anzug und schwarze Afro-Perücke. Kurt Gribl feiert als englischer Gentleman mit Bowler und roter Galauniform und Volker Ullrich überlässt seinen Smoking der freien Interpretation (vielleicht als Ministerpräsident, schlägt er vor).

Der OB-Kandidat der SPD, Dirk Wurm, mit seiner Ehefrau Tatjana. Bild: Bernd Hohlen

Rasch beginnt der Hauptteil des Abends – die Kinder- und Jugendgarde der Hollaria präsentiert ihre Interpretation des Gala-Mottos „Meeresklänge“. Bereits hier sind erste, wenn auch kleinere, Hebefiguren zu sehen, von denen ihre älteren Showtanz-Kollegen später noch mehr und teilweise spektakulär präsentieren werden. Und das nicht nur im Hauptsaal: Im Foyer zeigt die Gast-Showtanzgruppe „Dance Explosion“ aus Mertingen (Donau-Ries) ihre actionreiche Choreografie unter dem Titel „Samurai“.

Eva Weber und Dirk Wurm sitzen gemeinsam, feiern aber getrennt

Weber, sie bezeichnet sich selbst „nicht als großen Faschingsfan“, und Wurm sitzen mit ihren Partnern, noch-OB-Gribl, Baureferent Gerd Merkle (CSU) und einigen anderen Leuten gemeinsam am Tisch. Auch Wurm sieht sich selbst „nicht als allergrößten Faschingsfan“ – beide Spitzenkandidaten ähneln hierin dem Augsburger. Dennoch waren beide bereits etliche Male zu Gast bei der Hollaria.

Die OB-Kandidatin der CSU, Eva Weber, mit ihrem Ehemann Florian. Bild: Bernd Hohlen

Nach dem Auftakt bittet Moderator Gerd Meyer – er fällt an diesem Abend nicht nur durch drei Kostümwechsel auf, sondern auch durch zahlreiche, manchmal auch platte, Anspielungen auf „Fridays for Future“, Vegetarismus oder Rollenbilder – auf die Tanzfläche. Besonders Gribl und seine Frau Sigrid scheinen ihren Spaß zu haben, sie nutzen die Tanzfläche von allen Politikern am längsten.

Auch wenn im offiziellen Wahlkampf den großen Drei – Weber, Wurm, Wild (Grüne) – vorgehalten wird, sie könnten zu gut miteinander: Auf der Hollaria-Gala bleiben Weber und Wurm doch eher für sich. Beide mischen sich unter die Gäste, wobei vor allem Wurm wie in seinem Element wirkt. Er tanzt lange und gestenreich im Foyer mit seiner Frau mit Kopfhörern zur „Silent Disco“, in der jeder seine eigenen Songs hören kann, während Weber eher das Gespräch sucht. Nach einer Weile ist sie mit ihren Parteikollegen fast bis zum Beginn des Showtanzes in eine Gesprächsrunde vertieft.

Beim Showtanz der Hollaria sehen die Augsburger OB-Kandidaten zu

Zum Höhepunkt des Abends finden sich die OB-Kandidaten wieder an ihrem Tisch ein, beide sitzen sich gegenüber. In der Haupthalle sind nun auch die oberen Ränge gut besetzt. Neongrüne, hell- und dunkelblaue und silberne Farben erleuchten die dunkle Halle, die Tanzgruppe präsentiert ihre Kostüme: Die Männer sind Wassermänner mit Dreizack, die Frauen spärlich bekleidete Meerjungfrauen mit üppigem Federschmuck – überall im Saal blitzen und blinken die Handylichter.

In der nächsten halben Stunde bestaunt man knapp fünf Meter hohe Pyramiden – an der Spitze thront einmal eine Meerjungfrau im Spagat. Frauen werden mehrere Meter weit durch die Luft geworfen, Männer tanzen einen Dreizack-Kampf und das Prinzenpaar zaubert einen romantischen und harmonischen Tanz aufs Parkett.

Nach dem Ende des Show-Acts sitzen, mit Ausnahme von Ullrich, die Politiker noch am Tisch. Aber wohl nicht mehr allzu lange, weder Weber noch Wurm können den Samstag in Ruhe genießen: Der Wahlkampf ruht auch nicht zur Faschingszeit – gerade in Augsburg.

Übrigens: Beim bunten Treiben auf dem Rathausplatz ließ sich SPD-Kandidat Dirk Wurm am Wochenende ebenfalls blicken, diesmal mit roter Clownnase. Auch in der City-Galerie wurde der Fasching mit Auftritten verschiedener Garden und Showtanzgruppen am Wochenende groß gefeiert. So bierernst ist diese Stadt also gar nicht...

