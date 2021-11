Infos zur Weihnachtsinsel 2021 in Augsburg: Öffnungszeiten und Corona-Regeln

Die Weihnachtsinsel 2021 ist ein Weihnachtsmarkt am Zeughaus in Augsburg. Hier finden Sie die Informationen zu Öffnungszeiten, Programm und Corona-Regeln.

Die Weihnachtsinsel in Augsburg soll 2021 wieder stattfinden. Bei dem Weihnachtsmarkt sind vor dem Zeughaus und im Brunnenhof etwa 20 Stände mit viel Kunsthandwerk, aber auch mit Essen und Trinken geplant. Die Weihnachtsinsel gehört schon seit 40 Jahren zur Augsburger Adventszeit, im vergangenen Jahr gab es sie wegen der Corona-Pandemie aber nur in digitaler Form.

Was sind die Öffnungszeiten? Wie sieht das Programm aus? Und welche Corona-Regeln gelten? Hier finden Sie die Antworten.

Weihnachtsinsel 2021 in Augsburg: Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt am Zeughaus

Der Start ist für den 26. November 2021 geplant. Die Weihnachtsinsel hat dann allerdings nicht an jedem Tag geöffnet. Das sind die Öffnungszeiten:

Freitag, 26. November 2021, 11 bis 20 Uhr

Samstag, 27. November 2021, 11 bis 20 Uhr

Sonntag, 28. November 2021, 11 bis 20 Uhr

Donnerstag, 2. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Freitag, 3. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Samstag, 4. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Sonntag, 5. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Donnerstag, 9. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Freitag, 10. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Samstag, 11. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Sonntag, 12. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Donnerstag, 16. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Freitag, 17. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Samstag, 18. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Sonntag, 19. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Montag, 20. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Dienstag, 21. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Mittwoch, 22. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Donnerstag, 23. Dezember 2021, 11 bis 20 Uhr

Corona-Regeln beim Weihnachtsmarkt am Zeughaus in Augsburg

Es gelten einheitliche Corona-Regeln für die Weihnachtsmärkte in Bayern. Es soll darauf geachtet werden, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern überall dort eingehalten wird, wo es möglich ist. Die Veranstalter sollen dafür sorgen, dass es genug Platz gibt und sich keine großen Gruppen an einem Ort bilden.

Mitte November forderte Ministerpräsident Markus Söder, dass die Maßnahmen noch einmal verschärft werden sollen. Nach seinen Vorstellungen soll auf Weihnachtsmärkten in Bayern nun doch eine Maskenpflicht gelten. Der Verkauf von Essen und Getränken soll laut den Forderungen nur in geschlossenen Bereichen möglich sein, in denen 2G gilt. Wer nicht geimpft oder genesen ist, könnte bei Umsetzung der Regel keinen Glühwein kaufen.

Programm bei der Weihnachtsinsel in Augsburg 2021

Ein Kulturzelt gehört 2021 nicht zum Programm der Weihnachtsinsel. Mitorganisatorin Lydia Rößner sagte dazu, dass man damit größere Menschenansammlungen vermeiden wolle. Außerdem habe man dadurch mehr Platz, um die Anordnung der Stände zu entzerren, die viel Kunsthandwerk bieten werden. Im Freien sind aber Veranstaltungen für Kinder geplant.

Anfahrt, Parken und Gepäckaufbewahrung beim Augsburger Zeughaus-Weihnachtsmarkt

Im Hinblick auf alle Weihnachtsmärkte in Augsburg rät die Stadt davon ab, einen Parkplatz in der Innenstadt zu suchen. Das sei in der Adventszeit erfahrungsgemäß schwierig. Wer von außerhalb mit dem Auto anreist, solle lieber die Park&Ride-Plätze Augsburg-West, Augsburg-Nord, Friedberg-West, Spickelbad oder Inninger Straße nutzen. Von dort aus fahren Trams und Busse in die Innenstadt.

Beim Merkurbrunnen vor dem Capitol wird in Augsburg wieder der AVG-Gepäckbus stehen. Dort können Besucher kostenlos ihr Gepäck oder ihre Einkäufe aufbewahren lassen. Außerdem gibt es dort Infos zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. (sge)