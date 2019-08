Wie Augsburger hinter der B17-Lärmschutzwand leben

Plus Rund 80.000 Fahrzeuge fahren täglich auf der B17 durch die Stadt. Das ist nervig für Autofahrer, wenn sie im Stau stehen. Doch auch Anwohner haben Probleme.

Manchmal trägt Kater Amigo eine Maus im Maul, wenn er aus dem Niemandsland heimkehrt. Das Niemandsland ist sein Reich. Hier will sonst auch keiner hin: Es ist ein vier Meter breiter Streifen zwischen einer hohen Lärmschutzwand und dem Garten der Exners. Sie sind zwei von vielen Augsburgern, die hinter der Lärmschutzwand der B17 wohnen. Tausende Laster und Autos donnern jeden Tag an ihrem Grundstück vorbei. Wie lebt es sich so nahe am Straßenlärm, der niemals abreißt? Mit dem wummernden Geräuschpegel als ständigem Begleiter, Tag und Nacht?

Elfi und Josef Exner haben hinter der Lärmschutzwand nichts zu verbergen. Spontan laden sie uns ein, hereinzukommen. Hier offenbart sich das, was kein Auto- oder Lkw-Fahrer auf der anderen Seite des Lebens wohl vermuten würde: ein kleines Gartenparadies. Während jenseits der Wand der Verkehr auf der B17 gerade wieder stockt, plätschert im Garten ein künstlich angelegtes Bächlein munter in den Goldfischteich. Auf der Terrasse plappert Papagei Jako auf seiner Stange. Die Exners lieben ihr Grundstück mit den Büschen, Blumen und Tieren. Die B17, sagen sie, hören sie schon lange nicht mehr. Dabei ist der Verkehrslärm deutlich wahrnehmbar. Er hält sich zwar etwas gedämpft im Hintergrund, aber er ist da – permanent. Vorbeifahrende Lkw klingen dumpfer als die Autos.

In Augsburg hinter der Lärmschutzwand: Ständiges Grundrauschen

„Das ist wie ein Grundrauschen. Wir achten nicht mehr darauf“, beschreibt es die 63-jährige Augsburgerin, die im Garten auch wunderbar ein Mittagsschläfchen abhalten könne. Was hinter der mit wildem Wein bewachsenen, rund sieben Meter hohen Schallschutzwand passiert, rührt sie nicht. Seit über 30 Jahren lebt die Familie an der B17 in Kriegshaber.

Wo bei den Exners heute vierspuriger Asphalt angrenzt, sah es früher freilich anders aus. „Von der Firma NCR war mal ein Fußballplatz“, erzählt Josef Exner (65). Das ist lange her. Inzwischen ist auch das NCR-Hochhaus auf der anderen Seite der Bundesstraße gesprengt. Nichts ist geblieben, wie es war. Die Exners wussten von den Plänen der B17, als sie sich einst entschieden, hier zu bauen. „Wir bekamen damals das Grundstück von meinem Stiefvater geschenkt“, sagt Elfi Exner. Ihr Mann ergänzt: „Da fragt man natürlich nicht lange, sondern nutzt die Gunst der Stunde.“ Dass fast 40 Jahre später täglich mal um die 80.000 Fahrzeuge an ihrem Garten vorbeifahren werden, wusste die Familie damals nicht.

Ein Blick in den Garten der Familie Exner und auf die B17-Lärmschutzwand. Bild: Christoph Kölle

Die Exners nehmen es entspannt. Das blieben sie sogar, als sie für den B-17-Bau in den 80er Jahren an die Stadt hundert Quadratmeter Grund abtreten mussten. Sie hatten keine andere Wahl. „Sonst wären wir enteignet worden.“ Die Hälfte davon konnten die Hauseigentümer später wieder zurückkaufen. Lediglich der vier Meter breite, verwilderte Streifen zwischen Garten und Lärmschutzwand blieb im Besitz der Stadt. Elfi Exner nennt es das Niemandsland, dessen wahrer Herrscher ihr schwarzer Kater Amigo ist.

Die B 17 zieht sich auf einer Länge von rund zwölf Kilometern durch das Augsburger Stadtgebiet (Höhe Universität bis A-8-Anschluss).

Die Geschwindigkeitsbeschränkungen variieren. An einigen Stellen ist Tempo 60 erlaubt, an anderen 70. Viele halten sich nicht an das vorgegebene Tempo. Meist wird zehn bis 20 Kilometer pro Stunde schneller gefahren.

Heute fahren am Tag bis zu 80.000 Fahrzeuge auf der B 17 durch Augsburg. Damit ist das Verkehrsaufkommen inzwischen doppelt so hoch wie bei den Prognosen beim Bau vor über 30 Jahren. Damals ging man von 40.000 Fahrzeugen täglich aus.

Besonders zu Zeiten des Berufsverkehrs ist die vierspurige Straße oft überlastet und wird zur Staufalle. Der Ausbau auf sechs Spuren ist aufgrund des begrenzten Platzes nicht möglich.

Seit Jahren schon wird über eine Osttangente diskutiert, die die Stadt Augsburg vom Verkehr entlasten soll. Sie würde größtenteils durch den Landkreis Aichach-Friedberg verlaufen.

Bei der Osttangente handelt es sich um ein staatliches Bauprojekt. Es ist davon auszugehen, dass es noch Jahre dauern wird, bis dieses Projekt einmal fertig sein kann. (ina)

Anfangs hatte die B17 der Familie vorübergehend sogar Freude bereitet. Als nämlich die Kinder vor der Freigabe der „Stadtautobahn“ mit ihren Inlineskates auf ihr hoch und runter fuhren. Manchmal, räumen die Exners ein, die gerne in ihrem toskanischen Freisitz im hinteren Eck des Gartens sitzen (richtig, dahinter kommt bereits die Lärmschutzwand), falle ihnen die B17 doch auf. Wenn manche Motorradfahrer kurz vor dem nahe gelegenen Tunnel so richtig Gas geben, damit der Sound ihrer Maschinen laut hallt. Oder wenn, wie öfters am Tag, wieder mal das Martinshorn eines Einsatzfahrzeuges vorbeiheult. Auch das nehmen sie mit einem Achselzucken hin. „Wir haben hier unser Paradies“, sagt das Ehepaar. Knapp sechs Kilometer weiter südlich ist die Stimmung eine andere.

An den Lärm der B17 gewöhnen sie sich nie

Auch wenn die Heinzels ebenfalls schon über 30 Jahre in ihrem Haus in Göggingen leben – an den B-17-Lärm werden sie sich nie gewöhnen. Vor allem Sigrid Heinzel nicht, die, wie sie erzählt, auf dem Land aufgewachsen ist. Das Grundstück der Familie liegt an der B17 in der Nähe der Gabelsbergerstraße. Eine Fußgängerbrücke spannt sich in Reichweite über die Bundesstraße. Die Lärmschutzwand ist hier an der höchsten Stelle acht Meter hoch, weiß Matthias Heinzel. „Aber weil das Gelände ansteigt und wir mit dem Haus höher liegen, ist die B-17-Wand bei uns niedriger.“ Das bekommt die Familie vor allem im oberen Teil des Hauses zu hören, den sie bewohnt. Schlafen könne sie nur bei geschlossenen Fenstern, sagt seine 54-jährige Ehefrau. Selbst im Hochsommer müssen die Fenster nachts zu bleiben.

Die Fußgängerbrücke führt über die B17. Hinter der Lärmschutzwand geht Göggingen weiter. Bild: Christoph Kölle

Es hat einen familiären Hintergrund, warum die Familie ausgerechnet an der B17 wohnt. Als Matthias Heinzels Vater das einst so idyllische Grundstück 1949 kaufte, sei die B17 bereits geplant gewesen, erzählt der 57-Jährige. Wo heute die B17 Göggingen zerschneidet, habe es früher eine Gärtnerei und eine kleine Pferdehaltung gegeben. Als Kinder seien sie im Winter auf Schlitten die Hangkante des einstigen Wertachbettes hinuntergesaust. Heute brettert der Verkehr hindurch. Als die Heinzels Anfang der 90er Jahre an das elterliche Haus anbauten, hatten sie noch keine Vorstellung davon, wie sehr der Verkehr auf der B17 einmal zunehmen werde. Sonst hätten sie es sich anders überlegt, meinen beide. Freilich sei in den ersten Jahren an der B17 nachgebessert worden, wie etwa an der Kreuzung B17 und Gabelsbergerstraße. Die hatte sich nämlich bald als ein Nadelöhr für den Verkehr entpuppt. Deshalb wurde die Bundesstraße an dieser Stelle untertunnelt.

An den Lärm von der B17, sagen die Heinzels, werden sie sich nie gewöhnen. Bild: Christoph Kölle

Der Flüsterasphalt bringt nur wenig

„Das hatte anfangs schon geholfen. Das Anfahren und Abbremsen fiel weg und die Geräusche wurden gleichmäßiger“, erklärt Sigrid Heinzel. Inzwischen aber herrsche aufgrund der Verkehrsdichte auch wieder viel Stop-and-go auf der vierspurigen Strecke neben ihrem Haus. „Und dann dieses ständige Hupen der Lkw. Als ob es dadurch schneller gehen würde.“ Der Flüsterasphalt vor etlichen Jahren habe nur wenig gebracht. Die Heinzels haben sich immer eine Untertunnelung gewünscht, wie es sie an anderen Stellen in der Stadt auch gebe. „Den Deckel auf die B17 machen“, so nennen sie es. Doch jahrelange Bemühungen blieben ergebnislos. In ihrem Garten haben sie eigene Lärmschutzmaßnahmen getroffen.

Ein Glasdach und verschiebbare Glaswände rahmen die Terrasse ein. Damit wollen sie sich auch vor den Abgasen schützen. „Riechen Sie es nicht?“, fragt Sigrid Heinzel und fügt hinzu: „Ich schon.“ Vor einigen Jahren, erzählt sie, sei ein Lkw gegen die Fußgängerbrücke gekracht. Sie musste saniert werden. „Fragen Sie nicht, wie bei den Arbeiten unser Haus gewackelt hat.“ Sogar die Gläser im Schrank hätten geklirrt. „Die B17 ist einfach nur schrecklich.“