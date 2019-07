Wie es mit den historischen Festen in Augsburg weitergeht

Plus Von Seiten der Stadt wurde finanzielle Unterstützung signalisiert. Doch dafür muss der Dachverein „IG Historisches Augsburg“ erst einmal eine Hausaufgabe erledigen.

Es sieht danach aus, dass in Augsburg weiterhin historische Feste gefeiert werden könnten. Darüber haben sich vor wenigen Tagen erneut die Stadt mit Vertretern des Dachvereins „IG Historisches Augsburg“ besprochen. Zwar gibt es nach dem Treffen noch keine konkreten Ergebnisse. Doch beide Seiten zeigen sich zuversichtlich. Und eine hat „Hausaufgaben“ aufbekommen.

Während 157.000 Besucher dieses Jahr zur „Friedberger Zeit“ kamen, war die Zukunft der historischen Feste in Augsburg bislang unklar. Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) sagt jetzt: „Wir sind zuversichtlich, dass es ein historisches Fest geben wird.“

Historische Feste in Augsburg: Verein ist gefordert

Man wolle mit dem Verein „Historisches Augsburg“ weiterhin mit Blick auf ein Fest zusammen arbeiten. Das sei das Ergebnis aus der Runde mit ihm, Finanzreferentin Eva Weber (CSU), Kulturreferent Thomas Weitzel und Marktamtsleiter Werner Kaufmann mit dem Vorstand der Interessensgemeinschaft. Konkrete Vorstellungen, wie künftig ein historisches Fest aussehen könnte, wo und wie oft es stattfindet, gebe es noch nicht. Laut Dirk Wurm sei jetzt erst einmal der Verein gefordert, bevor weitere Schritte gegangen werden. „Die IG ist ein Dachverband mit unterschiedlichen Gruppen. Sie sollen sich nun intern ein Konzept und eine saubere Aufgabenverteilung überlegen“, beschreibt Wurm die Anforderung an den Verein. Dann sei die Stadt dazu bereit, ihren Teil beizutragen.

„Ein Fest muss inhaltlich so stimmig sein, dass es gut funktioniert und einen großen Besucherstrom gibt. Es soll sich mit Unterstützung der Stadt tragen“, ergänzt der Ordnungsreferent. Anton Nowak, einer der Vorsitzenden der IG Augsburg, weiß, dass nun der Verein am Zug ist.

Dauerhafter Ansprechpartner für die Stadt Augsburg gesucht

„Die Stadt wünscht sich von uns eine Art Eventmanager als dauerhaften Ansprechpartner.“ Der würde nun in den eigenen Reihen gesucht. An Ideen, so Nowak der Gründungsmitglied und seit einem halben Jahr mit im Vorstand ist, mangele es der IG nicht. Im vergangenen Herbst etwa habe man das Fest „Pax2019“ im Wittelsbacher Park geplant. Doch aus Rücksicht auf die Anwohner sei es nicht genehmigt worden.

Auch das angedachte Fest am Lueginsland habe man wegen der Sanierung der Stadtmauer nicht durchführen können. Die Idee sei nun im Jahr 2021 etwas Großes aufzuziehen. „Das ist auch ein Anliegen der Stadt, da in dem Jahr das Fugger-Jubiläum gefeiert wird“, sagt Nowak. Von konkreteren Plänen kann auch er bislang nicht berichten, der Verein muss nun erst einmal seine „Hausaufgaben“ machen und sich intern für die Organisation von historischen Festen strukturieren. Ein weiteres Gespräch mit der Stadt ist für Anfang September geplant. Dann sollte der Verein liefern.

Anton Nowak ist ebenfalls optimistisch: „Es liegt uns sehr am Herzen, dass es mit historischen Festen weiter geht. Dafür wollen wir im Verein auch für mehr Transparenz sorgen“, versichert er.

