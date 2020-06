vor 2 Min.

Wo eingefangene Bienenschwärme in Augsburg ein Zuhause finden

Mitglieder des Imkervereins Augsburg-Pfersee beim Umziehen eines Bienenschwarms in seine neue Behausung auf dem Vereinsgelände an der Wertach.

Plus Der Imkerverein Augsburg-Pfersee fängt Bienenschwärme in der Stadt ein. Auf seinem Gelände hat er ein Insektenparadies eingerichtet. Aber es gibt Schwierigkeiten.

Von Fridtjof Atterdal

Ein Bienenschwarm ist eine spannende Sache – solange man ihn nicht im eigenen Garten oder gar im Haus hat. Den Schwarm, den Mitglieder des Imkervereins Augsburg-Pfersee an diesem Nachmittag aus der Transportkiste in seine neue Heimat, eine Bienenbeute auf dem Vereinsgelände an der Wertach, umziehen, haben sie am Vorabend aus dem Kamin eines Wohnhauses geholt. Schwärmende Bienen im Stadtgebiet einzufangen, ist nur eine der Aufgaben, denen sich die rund 160 Mitglieder des Vereins verschrieben haben.

„Alles, was wir hier tun, hat mit Naturschutz zu tun“, erklärt der Zweite Vorsitzende des Imkervereins, Andreas Plumm. Auch wenn die Biene natürlich im Fokus der Hobbyimker steht, komme die Arbeit auf dem Vereinsgelände allen Insekten zugute.

Das Vereinsgelände liegt am Wertachdamm, im Osten der Kleingartenanlage Wasenmeisterweg. Was die Mitglieder in etwas über zwei Jahren aus dem völlig verwilderten Grundstück gemacht haben, ist bemerkenswert. 15 Bienenbeuten, wie die Wohnbehausungen der Bienen genannt werden, stehen locker verteilt auf dem großen Grundstück, dazu eine kleine Hütte für Arbeitswerkzeug und Bienenfutter.

Die Bienen des Imkervereins Augsburg-Pfersee brauchen Nahrung

Was man erst auf den zweiten Blick sieht, sind die Pflanzen, die fast das ganze Jahr über für Futternachschub für Bienen und Insekten sorgen sollen. „Wir haben viele seltene und fast vergessene alte Baumsorten und Sträucher gepflanzt“, so Plumm. So steht hier eine Adventsweide, ein Baum, der bereits im Dezember oder Januar Blüten bildet – perfekt als Bienensnack an den ersten warmen Tagen im Frühjahr. Man findet Felsenbirne, Weißdorn und Speierling, Pflanzen, die es kaum mehr in einem Garten gibt. Natürlich wurde auch eine Blühwiese als Bienenweide angelegt.

Die Honigbiene 1 / 12 Zurück Vorwärts Zu einem Bienenstock gehören 30.000 bis 60.000 Bienen, in einigen Fällen sogar bis zu 80.000 Tiere. Den Großteil des Bienenvolkes bilden die so genannten "Arbeiterinnen".

Männliche Bienen, die Drohnen genannt werden, haben im Leben nur eine Aufgabe: Fortpflanzung. In einem Stock leben zwischen 500 und 2.000 von ihnen. Haben sie ihren Zweck erfüllt und die Königin befruchtet, werden sie im Herbst in der "Drohnenschlacht" aus dem Stock geworfen. Da sie keinen Giftstachel haben, sind sie macht- und harmlos.

Jeder Bienenstock hat eine Königin. Sie legt nicht nur als einzige die Eier. Nach ihrem Hochzeitsflug mit den Drohnen trägt sie auch noch für drei bis vier Jahre den Spermienvorrat in sich, mit dem die Eier befruchtet werden können.

Auch die Bienenkönigin hat nicht viele Aufgaben: Sie muss nur für den Nachwuchs sorgen. Etwa 2.000 Eier legt eine Königin täglich, bis zu 120.000 im Jahr. Unterstützt wird die Mutter aller Bienen dabei von Arbeiterinnen, die die Kleinen füttern, putzen und umsorgen.

Eine Arbeitsbiene fliegt pro Tag etwa 4000 Blüten an. Mit ihrem Saugrüssel saugt sie süßen Nektar aus den Blütenkelchen und lagert ihn in ihrem Magen ein. Beim Blütenbesuch bleibt Pollen an ihren Hinterbeinen kleben, den sie so weitertransportiert. Dadurch kommen Pollen, das männliche Produkt der Staubgefäße, mit der Narbe des Stempels, dem weiblichen Teil der Blüte, in Kontakt.

Rund 80 Prozent aller Blütenpflanzen sind auf die Insektenbestäubung angewiesen. Im Obstanbau übernehmen die Bienen sogar rund 90 Prozent der Bestäubung. Der Nutzwert der Tiere liegt in Deutschland bei etwa vier Milliarden Euro. Damit ist die Biene nach Rindern und Schweinen das drittwichtigste Nutztier.

Für ein halbes Glas Honig müssen Bienen rund 40.000 Mal ausfliegen und dabei vier Millionen Blüten besuchen. Durchschnittlich sind die Blüten einen Kilometer vom Bienenstock entfernt. Das bedeutet: Die Bienen müssen 40.000 Kilometer zurücklegen - quasi einmal rund um die Erde für ein halbes Glas Honig.

Bienen schützen sogar afrikanische Plantagen und Dörfer vor trampelnden Elefanten. Die britische Biologin Lucy King entwarf eine Umzäunung mit Bienenkörben, deren Bewohner ausschwärmen, sobald ein Elefant den Draht berührt. Und tatsächlich: Die Elefanten nehmen vor den kleinen Insekten Reißaus.

Bienen sind unglaublich nützlich, allerdings auch stark bedroht. Die Gründe für das schon Jahre andauernde Bienensterben sind vielfältig: Monokulturen beim Mais- und Rapsanbau, Schädlingsbefall und Pestizide sind vermutlich für das Massensterben der Bienen verantwortlich.

Wer Bienen helfen will, sollte ihnen einen Blütenvielfalt im Garten oder auf dem Balkon bieten. Es gibt sogar spezielle Blumenwiesen-Saatmischungen, die auf die Bedürfnisse von Bienen abgestimmt sind. Sie liefern hochwertigen, eiweißreichen Pollen und ein gutes Nektarangebot.

Selbst auf einem Balkon können Sie Bienen etwas Gutes tun. Verabschieden Sie sich von den meisten Blumen, die eine gefüllte Blüte haben, wie Geranien und Pelargonien. Pflanzen Sie Kräuter wie Schnittlauch, Basilikum und Thymian.

Verzichten Sie in Ihrem Garten auf bienenschädliche Pflanzenschutz-, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel! Sogenannte Pestizide, Herbizide und Biozide stehen im Verdacht, das massenhafte Bienensterben zu verursachen.

Das Projekt, alte Obstbaumsorten anzupflanzen, musste wegen Corona verschoben werden – vielleicht klappt es im Herbst, hofft der Vorstand. Eine Weide, die gefällt werden musste, wurde zu einer sogenannten „Benjeshecke“, einem Ästeverhau, in dem Insekten, Vögel und allerlei Kleintiere eine Heimat finden.

Der Imkerverein bietet Anfängern die Möglichkeit, ein Jahr lang an der Seite von erfahrenen Imkern die Völker auf dem Gelände zu betreuen und so die Arbeit von der Pike auf zu lernen. „Vor allem kann man so sehen, ob es wirklich so viel Spaß macht, dass man sich mehrmals die Woche mit den Völkern beschäftigen will – ein Wochenendhobby ist das nämlich nicht“, findet Plumm.

Schulklassen besuchen den Imkerverein Augsburg-Pfersee

Doch nicht nur die Imker profitieren von der Arbeit auf dem Gelände. Eine wichtige Aufgabe sei es, Kindern etwas über Insekten und Naturschutz beizubringen, sagt Vereinsmitglied und Grundschullehrer Peter Pfanzelt. Regelmäßig besuchten Schulklassen und Kindergärten aus der Umgebung das Gelände, um dort etwas über Bienen und Insekten zu erfahren und einen Blick in eine Bienenbeute werfen zu können. Dafür hat der Verein eine Schaubeute mit Glaswänden angeschafft, die einen Blick ins Innere des Bienenvolks ermöglicht, ohne die Tiere zu stören und ohne die Gefahr, gestochen zu werden. Auch der „bienenfreundlicher Garten“ locke immer wieder interessierte Augsburg hinaus an die Wertach, um sich Anregungen fürs eigene Heim zu holen, so Pfanzelt.

21 Bilder So schön ist der Frühling in Augsburg Bild: Annette Zoepf

Allerdings habe das große Interesse auch die Nachteile des Grundstücks aufgedeckt, so Andreas Plumm. Denn es gibt hier draußen weder Strom noch Wasser – und damit auch keine Toiletten. „Wir haben beispielsweise auch Anfragen vom Seniorenbeirat der Stadt – aber ohne Toilette ist ein Ausflug hier heraus nicht zumutbar“, weiß der Vorstand. Da auch für die Imkerei Wasser eigentlich aus Hygienegründen dringend erforderlich wäre, sucht der Verein jetzt nach einem Ersatzgrundstück. Man sei mit dem Liegenschaftsamt der Stadt in ersten Gesprächen – allerdings sind passende Grundstücke rar. Schließlich müsse es so abgeschieden sein, dass sich beispielsweise Nachbarn nicht von den Bienen gestört fühlen, zugleich aber gut erreichbar und an Strom und Wasser angeschlossen. „Wir hoffen sehr, dass sich bald etwas auftut, damit wir noch mehr Menschen die Arbeit der Imker nahebringen können“, so der Vorstand.

