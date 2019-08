00:31 Uhr

Wohin führt Süßmairs Weg?

Parteiloser Stadtrat hat Anfragen anderer Gruppierungen

Von Michael Hörmann

Alexander Süßmair, 42, hat in seiner politischen Laufbahn schon einiges erlebt. Von 2009 bis 2013 saß er für die Linkspartei im Bundestag. 2013 blieb er im parteiinternen Ausscheidungsrennen dann auf der Strecke, dies wiederholte sich vier Jahre später. Seit elf Jahren sitzt Süßmair nun im Augsburger Stadtrat. 2008 zog er für die Linkspartei in das Gremium ein.

Zwischenzeitlich ist der Kommunalpolitiker aber nicht mehr Mitglied der Linken, im Dezember 2017 verließ er die Partei, um als parteiloser Stadtrat in der Kommunalpolitik weiterzumachen. Die laufende Amtsperiode endet im April 2020. Als „Einzelkämpfer“, der keiner Partei oder Gruppierung angehört, wäre eine Kandidatur bei der Kommunalwahl am 15. März aber nicht möglich. Dennoch ist der Abschied aus dem Stadtrat noch nicht besiegelt. Süßmair könnte aufgrund seiner Erfahrung noch ein interessanter Mann für andere Gruppierungen werden.

Er selbst bestätig dies: „Es gab mehrere Anfragen, und ich befinde mich noch im Gespräch.“ Es müsse vor allem von den Inhalten und den Zielen passen: „Meine Überzeugungen und Werte sind mir wichtig und ich möchte mir treu bleiben. Ich bin gerne Kommunalpolitiker und kann mir vorstellen, weiterzumachen.“ Die Entscheidung über seine politische Zukunft fällt wohl in den nächsten Wochen. Süßmair gehört als Parteiloser der Sechser-Ausschussgemeinschaft an, zu der unter anderem auch Stadtrat Oliver Nowak (Polit-WG) gehört. Es kann insofern spekuliert werden, ob Süßmair bei der Polit-WG eine neue politische Heimat findet. Süßmair selbst will diese Spekulation weder bestätigen noch dementieren.

Das Ende der Tätigkeit im Augsburger Stadtrat würde für ihn keineswegs das Ende der politischen Aktivitäten bedeuten, sagt Süßmair auf AZ-Anfrage. Er bezeichnet sich als einen politischen und gesellschaftlich engagierten Menschen: „Ein menschlicher und sozialer Umgang miteinander liegt mir sehr am Herzen, dafür werde ich auch weiterhin mit aller Energie kämpfen.“ Themen gebe es genügend. Als Beispiele führt der parteilose Stadtrat auf: der Mangel an bezahlbaren Wohnungen für die Menschen von hier, die steigende Armut, eine falsche Verkehrspolitik in Augsburg und eine negative wirtschaftliche Entwicklung.

