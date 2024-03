Augsburg

vor 21 Min.

Sicherheitsrisiko Fußballfan? So ist die Lage beim FC Augsburg

Plus Die Stadt Augsburg erteilt Stadionverbot gegen einen FCA-Fan, weil sie bei einer Person ein Sicherheitsrisiko sieht. Wie gewaltbereit ist die Ultra-Szene?

Nähere Details zur Person gehen nicht an die Öffentlichkeit. Fakt ist, dass ein Fußballfan des FC Augsburg mit einem Stadionverbot belegt ist. Es gilt vorerst bis Ende der Saison. Das von der Stadt Augsburg ausgesprochene Stadionverbot ist vom Verwaltungsgerichtshof zunächst bestätigt worden. Der FCA-Ultra mit Wohnsitz in Augsburg war mehrfach in Schlägereien verwickelt. Ein Einzelfall? Wie groß ist das Gewaltpotenzial bei den Fans? Die Polizei gibt eine Einschätzung.

Insgesamt hatte die Stadt zuletzt gegen drei Fans Stadionverbote verhängt. Es geht in den Bescheiden dabei nicht allein um FCA-Spiele. Die betroffenen Personen dürften demnach Teile der Innenstadt nicht betreten. Bei FCA-Auswärtsspielen müssen sie sich in Augsburg bei der Polizei melden. Doch die Angelegenheit ist rechtlich nicht einfach. Anwältin Martina Sulzberger sagt, sie sei gegen alle drei Bescheide der Stadt vorgegangen - mit dem Ergebnis, dass das Verwaltungsgericht in Augsburg zwei von ihnen im Eilverfahren direkt wieder aufgehoben habe. Die dritte Person ist derzeit nicht in Augsburg, weshalb hier keine Eile einer juristischen Entscheidung besteht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen