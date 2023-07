So beliebt sind die offenen Bücherschränke in den Augsburger Stadtteilen

Der jüngste Bücherschrank steht in Haunstetten vor dem Alten Rathaus. Der Aufwand für ein solches Angebot ist enorm. Warum er sich dennoch lohnt.

Es gibt Krimis, Reisebücher und einige Romane. "Ich habe fleißig gesammelt und versucht, eine interessante Buchauswahl zusammenzustellen", sagt Elfriede Ohrnberger vom Haunstetter Kulturkreis. Seit einer Woche gibt es auch in Haunstetten einen öffentlichen Bücherschrank. Er steht vor dem Alten Rathaus und wartet jetzt darauf, dass möglichst viele Menschen Bücher entnehmen und eigene wieder hineinstellen – so, wie das in anderen Stadtteilen schon gut funktioniert.

Öffentliche Bücherschränke erfreuen sich auch in Augsburg großer Beliebtheit. In vielen Stadtteilen stehen diese kleinen, frei zugänglichen Bibliotheken und laden dazu ein, sich eines der Bücher zu nehmen und sich ein paar schöne Stunden zu machen. Jeder kann Bücher ausleihen, hineinstellen oder tauschen, ganz ohne Anmeldung oder Mitgliedschaft. "Ich habe immer mal wieder Bücher in den Bücherschrank im Hofgarten gebracht und gedacht, eigentlich könnte auch Haunstetten einen Bücherschrank gebrauchen", berichtet Ohrnberger von der Entstehungsgeschichte des jüngsten Schrankes der Stadt. Doch wie weit der Weg bis zum fertigen Projekt war, hätte sie nicht vermutet, berichtet die ehemalige Schul- und Bildungsreferentin der Stadt.

Einer der ältesten öffentlichen Bücherschränke steht im Hofgarten. Foto: Michael Hochgemuth

Ursprünglich sollte der Schrank von einem heimischen Handwerker hergestellt werden, möglichst aus dem Stadtteil, so Ohrnberger. "Doch die Handwerker haben nur gelacht und mir dann gesagt, in wie viel Monaten ich nochmals nachfragen kann." Nach langer Recherche stieß der Kulturkreis über das Internet auf einen Anbieter, der auf Bücherschränke spezialisiert ist und diese bundesweit vertreibt. "Wir haben dann einen schönen großen ausgesucht, der das ganze Jahr im Freien stehen kann, mit Sicherheitsglasscheiben, damit er auch lange hält", so die Initiatorin.

Bücherschrank Haunstetten: Finanziert mit Geldern einer Stiftung

Finanziert wurde der Schrank neben Geldern des Kulturkreises auch mithilfe einer Stiftung und Unterstützung der Stadtsparkasse. Über das dortige Haus der Stifter stieß man auf die Hatelma-Stiftung für Literatur und Lesen, welche die Idee gut fand und einen großzügigen Betrag stiftete, wie Ohrnberger sagt. Auch aus der Weihnachtsspendenaktion der Stadtsparkasse gab es Geld.

Wenn man einen solch großen Schrank aufstellen möchte, braucht man auch ein Fundament, was die nächste Herausforderung war. Für die Genehmigungen sorgte die Standort-Liegenschaftsverwaltung der Stadt, die alle nötigen Ämter zusammenbrachte. Das Tiefbauamt setzte die Fundamentplatte auf die Grünfläche vor das Haunstetter Bürgerbüro, auf welcher der Schrank jetzt befestigt ist. An den Kosten beteiligten sich das Kulturreferat und das Referat OB, für den Rest kam der Kulturkreis Haunstetten auf, so Ohrnberger. "Ich war überrascht, wie teuer so ein Fundament ist." Jetzt, wo alles steht, hofft man beim Kulturkreis, dass möglichst viele Menschen Spaß an den Büchern haben.

Ein großer Befürworter der öffentlichen Bücherschränke ist der Hochzoller Stadtrat Gregor Lang (SPD). Er war Initiator des Bücherschrankes in Hochzoll und ist auch für den neuen Schrank in Lechausen an der Floßlände mitverantwortlich. Der Schrank in Hochzoll steht bereits mehrere Jahre und werde optimal angenommen, berichtet Lang. "Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass der Bücherschrank so ankommt." Es habe auch nie Probleme mit Vandalismus gegeben.

Bücherschrank in Lechhausen wird eifrig genutzt

Auch der neue Schrank in Lechhausen wird bereits eifrig genutzt. Er steht in der Grünanlage Flößerpark oberhalb der Gaststätte Floßlände. "Ich fahre fast täglich dort vorbei und sehe fast immer Betrieb", freut sich Lang, der den Schrank gemeinsam mit dem Stadtteilverein Fachbasis Lechhausen, Hammerschmiede, Firnhaberau dort aufgestellt hat. Das gesamte Projekt konnte nach seinen Worten mit Menschen aus Lechhausen umgesetzt werden, den Schrank hat ein in der Fachbasis engagierter Handwerker gebaut. Das auch in Lechhausen notwendige Fundament wurde von Auszubildenden des Amtes für Grünordnung gesetzt. Ursprünglich habe man auch über einen Standort am zentralen Platz vor dem Grünen Kranz gedacht, so Lang. Doch man habe sich dann für das beliebte Ausflugsziel am Lech entschieden.

"Ich finde es einfach wichtig, wenn auf diese Weise ein Stück Lesekultur erhalten bleibt", so Lang. Was Lang an der Floßlände noch fehle, sei ein schöner Sitzstein direkt neben dem Schrank. Doch der sei bereits in Planung.