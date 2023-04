Augsburg

17:30 Uhr

1500 Natursünder auf den geschützten Augsburger Heiden

Plus Die städtische Landschaftspflege hat Kontrollen und Verstöße in den Schutzgebieten erstmals dokumentiert. Das Ergebnis ist alarmierend, vor allem zwei Dinge bereiten Sorgen.

Von Eva Maria Knab

Die Augsburger Heiden sind mit die beliebtesten Ausflugsziele in der ganzen Stadt. Gleichzeitig lässt sich eine Folge des wachsenden Freizeitdrucks nun mit Fakten belegen: Allein in den vergangenen beiden Jahren wurden bei Kontrollen knapp 1500 Natursünder dokumentiert, die gegen geltende Regeln in den Schutzgebieten verstießen. Nicolas Liebig vom städtischen Landschaftspflegeverband spricht von alarmierenden Ergebnissen.

Ernst zu nehmende Risiken sieht er auch wegen illegaler Grillplätze, die Brände im Stadtwald auslösen können. Dicht besiedelte Wohngebiete liegen oft nicht weit entfernt. Das Dilemma ist bekannt. Einerseits zählen die Augsburger Heiden entlang Lech und Wertach zu den artenreichsten in Mitteleuropa und damit zum wertvollsten Naturerbe der Stadt. Andererseits sind dort seit der Corona-Pandemie viel mehr Menschen unterwegs, die sich in der Natur erholen wollen. Beim städtischen Landschaftspflegeverband (lpv) beobachtet man zunehmende Nutzungskonflikte. Seit zwei Jahren werden Verstöße dokumentiert. Die neueste Bilanz wurde am Mittwoch veröffentlicht, sie fällt unterm Strich nicht gut aus.

