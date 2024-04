Augsburg

20:36 Uhr

30 Rechtsextreme treffen sich in Augsburg – warum ausgerechnet hier?

In Augsburg-Lechhausen haben sich 30 Rechtsextreme in einer Gaststätte getroffen, die Polizei schritt ein. Der Fall wirft Fragen auf.

Von Max Kramer

Es ist Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, als die Kripo beschließt: Jetzt ist der Zeitpunkt einzugreifen. Beamte betreten die Gaststätte im Augsburger Stadtteil Lechhausen und stoßen im Inneren unter anderem auf 30 Personen. Sie haben sich offenbar gezielt getroffen, sind zwischen 18 und 71 Jahre alt – und sollen allesamt der rechtsextremen Szene angehören, wie die Polizei im Nachgang mitteilt. Wieso kommen derart viele Rechtsextreme ausgerechnet in Augsburg zusammen?

Treffen politisch extremer Gruppierungen sind nicht grundsätzlich verboten. Während der Kontrolle stießen die Beamten jedoch auf Unregelmäßigkeiten. Als sie die Personalien der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf- und entsprechende Überprüfungen vornahmen, fiel ihnen ein 69-Jähriger auf. Es stellte sich heraus, dass der Mann durch seine Teilnahme an dem Treffen gegen eine gerichtliche Auflage verstieß. Warum genau, gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Er erhielt jedenfalls einen Platzverweis. Und damit nicht genug: Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Volksverhetzung. Grund sind entsprechende Äußerungen in der Lechhauser Gaststätte.

