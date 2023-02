65-Jährige prallt bei Unfall gegen einen Baum: Sie starb nicht am Aufprall

Die Polizei meldet einen Unfall in Augsburg-Inningen und den Tod der Fahrerin. Bei der Polizei kam es zu einer Datenpanne, der Vorfall hatte sich bereits 2022 ereignet.

Bei einem Verkehrsunfall bei Inningen ist eine 65-jährige Frau gestorben. Ihr Auto war gegen einen Baum geprallt. Die Polizei gibt allerdings an, dass der Verkehrsunfall nicht den Tod herbeigeführt habe. Die Frau dürfte im Auto eine gesundheitliche Attacke gehabt haben.

Wie die Polizei am Sonntag zunächst mitteilte, habe sich der Unfall am Donnerstag ereignet. Dies revidierten die Beamten allerdings am Montag. Den Angaben der Polizei zufolge war es zu einer Datenpanne gekommen. Der Vorfall habe sich bereits im Oktober 2022 zugetragen. "Wir bitten den Fehler zu entschuldigen", heißt es von der Polizei. (AZ)