73-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand: Das ist bisher bekannt

Plus Bei einem Brand in der Augsburger Innenstadt stirbt ein 73-Jähriger. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nennt erste Details zur Ursache.

Hunderte angesengte Bücher liegen Mittwochfrüh vor dem Mehrfamilienhaus Hinter der Metzg. Sie sind stille Zeugen eines Vorfalls, der wenige Stunden zuvor die Bewohner des Hauses aus dem Schlaf riss. Am frühen Morgen brach im 2. Obergeschoss ein Brand aus. Eine Nachbarin rief die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintreffen und die völlig verrauchte Wohnung betreten, finden sie einen 73-Jährigen regungslos auf dem Boden liegend. Sie versuchen, den Mann zu reanimieren, doch er stirbt noch vor Ort. Nun nennt die Polizei erste Hintergründe.

Um 4.52 Uhr ging der Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Anwohner hatten den Rauch bemerkt, der aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss drang und sich langsam im Treppenhaus breit machte. Zudem sei ein Rauchmelder hörbar gewesen. Direkt nach dem Eintreffen bereiteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen sogenannten Löschangriff über das Treppenhaus vor. Mit Atemschutz ausgestattet betraten sie die völlig verrauchte Wohnung und fanden den 73-Jährigen regungslos auf dem Boden liegend. Sofort brachten sie ihn nach draußen, wo Sanitäter der Feuerwehr und später auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versuchten, ihn zu reanimieren – erfolglos.