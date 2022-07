Ab Samstag wird der Augsburger Moritzplatz zur Baustelle

Tramgleise und Pflaster am Moritzplatz werden erneuert. Die Sperrung gibt einen Vorgeschmack darauf, wie eine autofreie Maximilianstraße in Augsburg aussehen könnte.

Die Augsburger Stadtwerke lassen ab kommenden Samstag die Tramgleise am Moritzplatz erneuern, die Arbeiten sollen mehrere Monate dauern. Die Maximilianstraße zwischen der Imbisskette Burger King und Wintergasse sowie die Bürgermeister-Fischer-Straße auf Höhe der Haltestelle werden zur Baustelle. Ab diesem Samstag, 30. Juli, werden die Straßenbahnlinien 1 und 2 umgeleitet beziehungsweise durch Busse ersetzt. Auch die Buslinien 22 und 32 fahren anders. Zum Schulbeginn am 13. September sollen die Trams wieder wie gewohnt fahren, die Pflasterarbeiten an der Baustelle werden voraussichtlich erst am 9. Oktober enden. Die Busse sind somit erst wieder ab dem 10. Oktober auf dem gewohnten Weg durch die Maximilianstraße unterwegs.

Einige Parkplätze sollen durch Sitzgelegenheiten ersetzt werden

Die Stadt will die Bauarbeiten auch dafür nutzen, um in der Maximilianstraße sogenannte "Parklets" auszuprobieren. Dabei handelt es sich um eine Art Holzpodest mit Sitzgelegenheit, das am Straßenrand auf der Fläche von Parkplätzen aufgestellt wird. Geplant sind vier dieser Parklets zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen. Die Sitzgelegenheiten werden einen Vorgeschmack auf den Verkehrsversuch mit der weitgehend autofreien Maximilianstraße bieten - hier will die Stadt kommendes Jahr die Fahrbahn weitgehend sperren und versuchsweise umgestalten. Denkbar sind Stadtmöbel, Bäume in Pflanzkübeln oder eine Bühne. Ziel ist, Fußgängern mehr Raum zu geben. Der Dialog mit Anwohnern und Anwohnerinnen sowie Geschäftsleuten zu den Aktivitäten im kommenden Jahr soll demnächst beginnen. Der Verkehrsversuch stößt, weil die direkte Erreichbarkeit mit dem Auto schlechter werden wird, nicht nur auf Zustimmung.

Ein Beispiel für ein "Parklet" in Berlin. Foto: Gregor Fischer, dpa (Archivbild)

Ursprünglich hätte der Verkehrsversuch schon in diesem Jahr beginnen sollen, allerdings hätten sich Probleme im Zusammenspiel mit der Stadtwerke-Baustelle ergeben. Wegen der Auswirkungen auf die Gastronomie in diesem Bereich hatte es politische Diskussionen gegeben. Die Stadtwerke kündigten zuletzt an, die Baustelle so zu gestalten, dass Außenflächen der Lokale möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Baustelle in Augsburg: Die Tramgleise sind 18 Jahre alt

Die Gleise müssen ausgewechselt werden, weil sie nach 18 Jahren am Ende ihrer Lebensdauer sind. Das Kopfsteinpflaster mit den teils sehr breiten Fugen, die für den Radverkehr eine zunehmende Gefahr darstellen, soll in diesem Zuge durch ein geschnittenes Pflaster ausgetauscht werden. Das mache das Queren der Straße mit Rollstuhl oder Kinderwagen deutlich einfacher, so die Stadt. Auch Fußgänger soll von dem Pflaster profitieren.

Geplant ist, dass zwischen 6 und 21 Uhr gearbeitet wird, um die Bauarbeiten relativ kurz zu halten. Die Stadtwerke kündigen an, dass es speziell in den ersten Tagen mit dem Abbruch von Gleisen laut werden könne. Außer am ersten Samstag, 30. Juli, sind keine Arbeiten an Wochenenden und Feiertagen geplant.

Bauarbeiten am Moritzplatz haben Auswirkungen auf Bus und Straßenbahn

Die Bauarbeiten haben Auswirkungen auf den Nahverkehr im gesamten Stadtgebiet. Die Straßenbahnlinie 1 nach Lechhausen wird durch Busse ersetzt. In der Folge verknüpfen die Stadtwerke die Linie 1 von Göggingen kommend ab dem Königsplatz mit der Linie 4 nach Oberhausen-Nord (die 4er fährt in den Ferien darum nicht zum Hauptbahnhof). Die Linie 2 fährt zwischen Königsplatz und Wertachbrücke auf der Trasse der Linie 4 übers Theater. In der Frauentorstraße fährt der Ersatzbus B2. Diese Änderungen sollen alle bis Ende der Schulferien laufen. Bis dahin sollen die neuen Gleise am Moritzplatz liegen. Bei den Buslinien 22 und 32 gilt bis in den Oktober aber noch eine Umleitung über den Theodor-Heuss-Platz, weil dann noch Pflasterarbeiten in der Maximilianstraße Richtung Wintergasse anstehen.

