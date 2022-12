Augsburg

12:00 Uhr

Abbrucharbeiten: In Oberhausen entsteht Platz für mehr Wohnraum

Südlich der Dieselstraße in Oberhausen waren Abrissbagger am Werk: Hier sollen in Augsburg einmal neue Wohnungen auf dem früheren Werksgelände der Kranfirma Brunnhuber entstehen.

Plus In der Dieselstraße in Oberhausen laufen Abbrucharbeiten. Auf dem Areal des Kranherstellers Brunnhuber sollen einmal Wohnungen entstehen – wohl mehr als 100.

Von Jan Kandzora

Der Bereich um die Dieselstraße in Oberhausen dürfte sich in den kommenden Jahren deutlich verändern. In unmittelbarer Nähe zum großen Gebäude der Deutschen Rentenversicherung Schwaben liegt das Zeuna-Stärker-Areal. Hier, auf der Industriebrache, sollen einmal 700 Wohnungen entstehen, zum Teil sollen sie in einem zwölfstöckigen Hochhaus untergebracht werden. Es ist eines der größten geplanten Bauprojekte in Augsburg in den kommenden Jahren – und nicht einmal das einzige Großprojekt in der Umgebung. Denn nicht weit davon entfernt soll in einem weiteren Vorhaben Wohnraum geschaffen werden, erste Vorboten sieht man derzeit. Unmittelbar südlich der Dieselstraße sind aktuell Arbeiter mit Baggern und schwerem Gerät damit beschäftigt, frühere Fabrikanlagen des Kranherstellers Brunnhuber abzureißen.

