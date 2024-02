Augsburg

AfD-Neujahrsempfang in Augsburg: "Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg"

Plus Beim Empfang am Aschermittwoch fühlt sich die AfD durch den Protest vor dem Augsburger Rathaus bestätigt. Und beklagt gleichzeitig zunehmende Feindseligkeit.

Von Katharina Indrich

Deutlich schallt der lautstarke Protest von hunderten Demonstranten am Mittwochabend ins Rathaus hinein, wo die AfD-Stadtratsfraktion mit rund 200 geladenen Gästen ihren Neujahrsempfang abhält. Doch der AfD-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Andreas Jurca zeigt sich davon ungerührt. "Wir haben wieder unser Werbekommitee gehabt. Ich bin sehr dankbar für die kostenlose Werbung", sagt er süffisant. Auch der Hauptredner des Abends, der stellvertretende Bundessprecher der Partei, Stephan Brandner, hat am Mittwoch nur Spott für die Demonstranten übrig. Die Zahl der "Antifanten" vor dem Rathaus sei nur so mittelmäßig. Da stelle er sich schon die Frage, ob er etwas falsch gemacht habe. "Ist mein Marktwert so gesunken?" Eigentlich hat Brandner, der für seine verbalen Ausfälle bekannt ist und sich selbst schon als "Pöbler vom Landtag" bezeichnet haben soll, Gabrielle Mailbeck zugesagt, in Augsburg keine Aschermittwochsrede zu halten. Dennoch gibt es an diesem Abend nicht nur von ihm scharfe Töne.

Jurca: AfD ist im Augsburger Stadtrat isoliert

So erneuert Andreas Jurca, stellvertretend für den erkrankten AfD-Fraktionsvorsitzenden Raimond Scheirich, gleich zu Beginn seine Kritik an Oberbürgermeisterin Eva Weber, die die Rathausmitarbeiter dazu aufgefordert habe, an der großen Augsburger Demonstration gegen rechts teilzunehmen. "Solche Sachen kennt man aus anderen Regionen, aber ganz sicherlich nicht aus Deutschland und ganz sicher nicht von einem CSUler", kritisiert der Chef der Augsburger AfD, der daneben auch moniert, wie isoliert die vier AfD-Abgeordneten im Augsburger Stadtrat seien. "Warum weiß ich auch nicht, ich finde uns sehr sympathisch."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

