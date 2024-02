Augsburg

11:00 Uhr

"Augsburg gegen Rechts": AfD kritisiert die Kundgebung am Samstag

Plus Die Augsburger Parteiführung und die aus Brasilien stammende Bezirksrätin Mailbeck positionieren sich zur Diskussion um "Remigration". Die AfD sei Opfer einer Verleumdung.

Von Stefan Krog

Die Augsburger AfD kritisiert die Demonstration gegen Rechtsextremismus am Samstag auf dem Rathausplatz. Erwartet werden zu der Kundgebung, die von einem breiten gesellschaftlichen und politischen Bündnis im Stadtrat getragen wird, tausende Teilnehmer, nachdem auch die Proteste in anderen Städten zuletzt großen Zulauf hatten. Stadträte der AfD sprachen in sozialen Medien von einem "Volksfront-Bündnis" wie in der DDR gegen die Opposition und einer "Demo für links-grüne Politik". Augsburgs AfD-Vorsitzender Andreas Jurca erklärte gegenüber unserer Redaktion auf Anfrage, dass es sein möge, dass auch Unterstützer aus der politischen Mitte dabei seien. Er sieht in der Demo aber ein politisches Manöver: "Die Altparteien befeuern und unterstützen die Proteste maßgeblich, um von den eigenen Verfehlungen abzulenken und einen unliebsamen, erstarkenden politischen Konkurrenten zu bekämpfen".

Gegenwind für die AfD auch in Augsburg

Die AfD sieht sich seit mehreren Wochen bundesweit deutlichem Gegenwind ausgesetzt, nachdem bekannt wurde, dass auch ranghöhere Politiker an dem Treffen mit Rechtsextremen bei Potsdam teilgenommen hatten, bei dem laut Enthüllungen des Recherchenetzwerks correctiv über ein groß angelegtes Abschiebungsprogramm gesprochen wurde, das auch "nicht assimilierte" deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund betreffen könnte. Anwesend waren bei dem Treffen auch ein Referent von AfD-Chefin Alice Weidel (inzwischen hat man sich getrennt) und der AfD-Fraktionschef im Landtag von Sachsen-Anhalt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen