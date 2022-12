Augsburg

18:00 Uhr

Auch Bob's zieht es mit Open-Air-Konzerten aufs Gaswerkgelände

Plus Gastronom Stefan Meitinger setzt im Jahr 2023 die Reihe "Sommer am Kiez" fort. Die Stadtwerke Augsburg als Eigentümer des Areals weiten das Programm aus.

Von Michael Hörmann

Wenn es um Open-Air-Veranstaltungen in Augsburg geht, ist das Gaswerkgelände in Oberhausen mittlerweile eine der ersten Adressen im Stadtgebiet. Neustarter kommen im Jahr 2023 mit Konzerten, aber auch bewährte Veranstalter setzen auf das Areal, das den Stadtwerken Augsburg gehört. Der Stadtjugendring richtet an Pfingsten das Modular-Jugendfestival aus, Mitte Juni zieht es auch Gastronom Stefan "Bob" Meitinger wieder aufs Gaswerk. Zwei Termine sind bereits fix, ein weiterer ist in Planung. Diese Belebung ist ganz im Sinn der Stadtwerke, die die ehemalige Industriebrache zum Zentrum der Kultur- und Kreativwirtschaft Augsburg entwickeln wollen und sich dies einiges kosten lassen.

