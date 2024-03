Augsburg

Augsburger Puppenkiste: Behält Jim Knopf seine dicken Lippen?

Er soll so bleiben, wie er ist: Jim Knopf bleibt in der Augsburger Puppenkiste unangetastet.

Plus Die Jim-Knopf-Romane wurden oft wegen Rassismus kritisiert, jetzt werden die Bücher umgearbeitet. Wie die Augsburger Puppenkiste darauf reagiert.

Von Ina Marks

Zuletzt herrschte wieder Aufregung im Lummerland - wegen Jim Knopf, seines Aussehens und angeblichem Rassismus. "Ich habe schon befürchtet, dass ich deshalb angerufen werde", sagt Klaus Marschall am anderen Ende des Telefons und lacht kurz. Als Chef der Augsburger Puppenkiste ist Marschall quasi wie ein Vater der frechen Puppe mit den blauen Hosen, der Schildmütze und dem schwarzen Gesicht. Diese Figur, für viele längst ein Sorgenkind, möchte Marschall nicht antasten - im Gegensatz zum Verlag, in dem die Jim Knopf-Abenteuer erscheinen.

Immer wieder wurde über die Romane des verstorbenen Autors Michael Ende in den vergangenen Jahren diskutiert. Kritiker klagten über Rassismus in den Inhalten: Es ging um das N-Wort, das längst als herabsetzend und entwürdigend gilt und gesellschaftlich verpönt ist. Auch die schwarze Hautfarbe bei Jim Knopf stand im Mittelpunkt der Debatten sowie seine dicken, wulstigen Lippen. Der Thienemann-Verlag in Stuttgart, in dem Michael Endes Werke erscheinen, hatte die Jim Knopf-Bücher immer wieder verteidigt. Bis zuletzt. Nun wird die Neuauflage überarbeitet: Dabei werden nicht nur problematische Wörter ausgetauscht. Jim Knopf bekommt zudem eine kleine Schönheitsoperation verpasst. Diese entspricht eigentlich so gar nicht dem landläufigen Trend.

