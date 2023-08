Augsburger Wohnprojekt Pa*radieschen steht erneut vor Immobilienkauf

Im Frühjahr scheiterte ein Hauskauf an der Augsburger Kahnfahrt, nun hat das alternative Wohnprojekt "Pa*radieschen" eine neue Immobilie im Visier. Wo sie liegt.

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr steht das alternative Wohnprojekt "Pa*radieschen" vor dem Kauf einer Immobilie in Augsburg. Wie der Verein mitteilt, handelt es sich um ein leerstehendes Haus im Stadtteil Pfersee, das langfristig bezahlbaren Wohnraum für etwa 15 Personen bieten soll. Geplant seien außerdem öffentliche Räume – etwa eine offene Werkstatt, ein Seminarraum und ein Verschenkeregal im Keller.

Das alternative Wohnprojekt Pa*radieschen will in Augsburg bezahlbaren Wohnraum schaffen. Foto: Privat

Erst im Frühjahr war der Kauf eines alten Pfarrhauses an der Kahnfahrt gescheitert. Der Verein hatte eigenen Angaben bereits mehr als 1,3 Millionen Euro Direktkredite von über 200 Privatpersonen gesammelt, als der Eigentümer kurz vor Abschluss einen Rückzieher machte und das Objekt an einen anderen, zahlungskräftigeren Interessenten verkaufte. Die Initiatoren kündigten damals an, sich erneut auf die Suche zu machen, gingen aber davon aus, dass dies "Jahre" dauern werde. "Wir freuen uns sehr, dass wir nur fünf Monate nach dem geplatzten Hauskauf eine neue Immobilie in Aussicht haben", sagt nun Max Schorer von Pa*radieschen. Der jetzige Verkäufer habe das Haus für das Projekt reserviert und stehe ihm "sehr offen gegenüber".

Alternatives Wohnprojekt Pa*radieschen findet erneut Haus in Augsburg

Wie beim vergangenen Mal hängt die Umsetzung jedoch von der Unterstützung von Privatpersonen ab, die dem Verein niedrig verzinste Direktkredite zur Verfügung stellen. Mit dem Projekt wolle man ein Zeichen gegen rasant steigende Mietpreise in Augsburg setzen, sagte Felicia Reintke von Pa*radieschen. Ziel sei, das Haus mithilfe von Direktkrediten, die deutlich niedriger als Bankkredite verzinst sind, zu kaufen und zu sanieren. Der Verein mache keinen Profit mit der Vermietung des Gebäudes. (kmax)