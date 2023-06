Augsburg

vor 17 Min.

Aus Alt mach Neu: Schwaba baut an der Eichleitnerstraße ein neues Autohaus

Die Schwaba reißt in Augsburg ihr Audi-Zentrum in der Eichleitnerstraße ab, um Platz für einen Neubau zu schaffen.

Plus Die Schwaba baut in Augsburg-Göggingen neu. Ein Autohaus entsteht, das auf moderne Technik setzt – aber auch mit analogen Dienstleistungen punkten will.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Die Abbrucharbeiten des Audi-Autohauses an der Eichleitnerstraße sind bereits in vollem Gang. Die Gebäudeteile, die der Bagger abreißt und die teils aus den 1960er-Jahren stammen, machen Platz für einen Neubau. Bauherr ist die Schwaba, Teil der Volkswagen Group Retail, der größten automobilen Handelsgruppe in Deutschland. Die Schwaba will Anfang 2025 genau an gleicher Stelle wieder ein Audi-Autohaus eröffnen – dann nach modernsten Standards. Doch nicht nur Technik zählt für Geschäftsführer Michael Agsteiner. Er hat ganz eigene Vorstellungen vom Autohaus der Zukunft.

Wer Agsteiner danach fragt, wie das neue Audi-Autohaus Augsburg sein wird, bekommt keine Vorträge über voll automatisierte Serviceeinheiten oder digitale Möglichkeiten. Ja, moderne Technik spiele eine Rolle, das Audi-Autohaus werde all diese Möglichkeiten bieten. Unter anderem einen Bereich, in dem Kundinnen und Kunden an einem großen Screen ihr Auto selbst konfigurieren können. Der Service wird digitalisiert, ein Auto kann somit auch außerhalb der Öffnungszeiten gebracht und geholt werden. Aber Technik allein macht für Agsteiner kein modernes Autohaus aus. Im Gegenteil: "Ja, wir brauchen Digitalisierung. Aber wir brauchen sie vor allem, um Kunden einen guten analogen Service bieten zu können", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen