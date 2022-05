Augsburg

Auszubildende der Stadt Augsburg errichten Spielplatz in Inningen

Nach Jahren des Stillstands kommt der neue Spielplatz in Augsburg-Inningen in Fahrt. Um Geld und Zeit zu sparen, werden Arbeiten nicht an Fremdfirmen vergeben.

Von Michael Hörmann

Sehr lange haben die Menschen in Inningen auf die Generalsanierung des in die Jahre gekommenen Kinderspielplatzes an der Ludwig-Ottler-Straße gewartet. Kinder, Lehrer und Eltern haben dazu Ideen entwickelt, die bei der Planung einfließen sollten. Dies alles war noch vor Beginn der Corona-Pandemie. Zwischenzeitlich ist nicht viel passiert. Nun gibt es eine überraschende Wende: Die Stadt Augsburg hat die Vergabe an Fremdfirmen gestoppt. Stattdessen werden jetzt Auszubildende der Stadt unter Anleitung den Spielplatz anlegen. Grund für diese Entscheidung sind laut Stadt mehrere Faktoren. Viele Firmen im Garten- und Landschaftsbau seien gegenwärtig ausgelastet. Ein Auftrag für den Spielplatz in Inningen käme für sie daher nicht infrage. Zudem seien wegen der langen Pause beim Projekt die veranschlagten Kosten nicht mehr einzuhalten. Man hätte folglich abspecken müssen, sagt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Man habe sich nach Alternativen umgesehen. Auszubildende der Stadt Augsburg greifen jetzt beim Spielplatz in Inningen ein Die beste Lösung habe man dann im eigenen Haus gefunden. Die Ausbildungsgruppe Landschaftsbau des Fachbereichs Grünflächenpflege im städtischen Grünamt übernimmt. Unter Anleitung ihres Ausbildungsmeisters lassen die städtischen Auszubildenden in den kommenden Wochen den neuen Spielplatz Form annehmen. Der Spielplatz soll größtenteils noch vor den Sommerferien für den Spielbetrieb freigeben werden. Die Pflanzarbeiten erfolgen dann im Herbst. Umweltreferent Erben zeigt sich über die Entwicklung erleichtert: "Wir können die Kinder in Inningen und ihre Eltern nur um Verständnis für die Geduld bitten, die sie für den ganzen Planungs- und Ausschreibungsprozess aufbringen mussten. Aber jetzt hoffen wir umso mehr, dass der bald erneuerte Spielplatz sie alle für die lange Wartezeit entschädigt." Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Welche Spielplätze die Stadt sanieren will – und wo neue geplant sind

