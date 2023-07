Augsburg

05:30 Uhr

Autofahrer fuhr Passant an und floh: Zum Prozess kommt er nicht

Ein 44-jähriger Angeklagter ist nicht zu seinem Prozess am Augsburger Amtsgericht erschienen.

Plus Ein Autofahrer, der in Augsburg einen Fußgänger angefahren und Unfallflucht begangen hat, erscheint nicht zum Prozess. Das hat Konsequenzen.

Von Klaus Utzni Artikel anhören Shape

Der Angeklagte, der unter anderem wegen Unfallflucht vor Amtsrichterin Pia Kurtenbach sitzen sollte, stellt sich offenbar nicht gerne seiner Verantwortung. Obwohl per Postzustellungsurkunde zum Prozess geladen, warten das Gericht und Staatsanwältin Neuhaus-Hahn vergeblich auf den 44-Jährigen. Entschuldigt hat er sich nicht. Was am Ende Folgen haben wird.

Dass der Autolenker nach einem Unfall vor den Augen einer Polizeistreife das Hasenpanier ergriff, dürfte wohl damit zusammenhängen, dass er sich eigentlich gar nicht ans Steuer hätte setzen dürfen. Ihm war nämlich der Führerschein entzogen worden. An einem Abend im September 2022 war der 44-Jährige unterwegs auf der Ulmer Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Wertachbrücke erfasste er einen Passanten, der, so die Ermittlungen, die breite Fahrbahn zwar zunächst bei Ampelgrün betreten hatte, dann aber nach der Fußgängerfurt an der Tramhaltestelle bei Rot weiterlief. Der Fußgänger erlitt einen Bruch des rechten Schienbeines. Der Angeklagte soll zunächst aus seinem Fahrzeug gestiegen sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen