Krach in der Koalition: Bei Schwarz-Grün im Rathaus hängt der Haussegen schief

Plus Zwischen CSU und Grünen knirscht es drei Jahre nach dem Start der Koalition immer mehr. In der Debatte um einen möglichen Radweg durch einen Friedhof kommt es zum Eklat.

Im schwarz-grünen Bündnis im Augsburger Rathaus hat es offen gekracht - nur Stunden, nachdem die CSU am Dienstag auf einer nicht mit den Grünen abgesprochenen Pressekonferenz die Koalition einer kritischen Bewertung unterzogen hatte. Im Umweltausschuss des Stadtrats kam es wegen einer möglichen Radverbindung durch den Westfriedhof zu einem Eklat. Schon länger gehen die beiden Parteien spürbar auf Distanz. Nun aber ist die Stimmung bei Schwarz-Grün so angespannt, dass kurzfristig ein Krisengespräch angesetzt wurde.

Im Umweltausschuss ging es um die Frage, ob es eine Perspektive für einen Fahrradweg durch den Westfriedhof geben könnte. Laut dem Vorschlag von Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) hätte die Verwaltung mehrere Varianten, die allesamt nicht unproblematisch sind, noch einmal vertieft prüfen sollen. Der CSU reichte das Zwischenergebnis für eine sofortige Ablehnung, für die Grünen kam das überraschend. Grünen-Stadtrat Stefan Wagner zeigte sich "irritiert", zumal dieses Vorgehen vom großen CSU-Partner so nicht signalisiert worden sei. "Liebe Kollegen von der CSU, überlegt euch das noch mal gut. Es geht hier um Verlässlichkeit unter Partnern, und die ist so nicht gegeben", sagte Wagner - bevor die CSU zusammen mit Bürgerlicher Mitte und AfD die Radweg-Prüfung beerdigte.