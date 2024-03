Augsburg

vor 46 Min.

Bertl Balogh über Kahnfahrt-Abriss: "Das war mein Lebenswerk"

Plus Nach Monaten der Aufregung um die Kahnfahrt äußert sich erstmals Bertl Balogh, der den "Schwarzbau" einst errichtet hatte. Der 89-Jährige erzählt, warum er weinen könnte.

Von Ina Marks

Wenn an der Kahnfahrt demnächst die Abrissarbeiten starten, will Bertl Balogh vor Ort sein – auch wenn es für ihn bitter wird. "Nur gut, dass die Erna das nicht mehr miterleben muss. Das hätte sie nicht verkraftet", merkt der Senior an. 44 Jahre lang haben er und seine Frau, die vor sechs Jahren verstorben ist, die Kahnfahrt geführt. Danach übernahm Sohn Bela den Betrieb. Bertl Balogh erzählt von seinem "Lebenswerk", wie er die Kahnfahrt nennt. Davon, wie ihn der bevorstehende Abriss belastet, und von seinem Unverständnis gegenüber der Stadt.

Jeden Sonntag besucht Bertl Balogh das Grab seiner Erna. Dann stellt er eine Kerze auf und erzählt ihr von den neuesten Vorkommnissen in Augsburg und in seinem Leben. Die Entwicklungen an der Kahnfahrt spart er dabei nicht aus. "Erna wuchs dort als Kind auf. Die Kahnfahrt war ihr Leben." Mit der Heirat seiner Frau wurde das idyllische Fleckchen am Stadtgraben auch zu seinem Lebensinhalt. Wie er erzählt, hatte seine Frau einst den Bootsverleih mit Bewirtung von ihrer Tante Käthe überlassen bekommen. Der 89-Jährige zieht Schwarz-Weiß-Fotos aus seinen Jackentaschen – und eine alte Postkarte. "Da", sagt er und zeigt auf die Karte, "so sah es damals bei der Übernahme aus."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen