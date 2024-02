Augsburg

Betrunkener Autofahrer beschädigt anderes Fahrzeug gleich doppelt

Die Polizei zog in Augsburg einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr.

Ein Unfall ereignet sich in Augsburg. Der Fahrer hat mehr als Promille. In kurzer Teit fährt er ein Auto zweimal an.

Am Sonntag verursachte ein 54-Jähriger alkoholisiert einen Unfall in der Firnhaberstraße und flüchtete zunächst. Hierbei wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelte den stark betrunkenen Fahrer. Gegen 12 Uhr überholte der 54-Jährige laut Polizei mit seinem BMW einen 26-jährigen VW-Fahrer. Er touchierte den VW. Anschließend fuhr der 54-Jährige weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 26-Jährige folgte dem 54-Jährigen und parkte ihn ein, um eine weitere Flucht zu verhindern. Schaden bei Unfall in Firnhaberstraße beläuft sich auf 3000 Euro Im weiteren Verlauf fuhr der 54-Jährige erneut gegen den VW des 26-Jährigen. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die verständigten Polizeibeamten stellten beim 54-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 54-Jährigen. (möh) Lesen Sie dazu auch Augsburg Bruchlandung in Augsburg: Pilot bleibt unverletzt

